Menschenhandel: Netzwerk beutete in Duisburg Arbeiter aus

Polizei, Zoll und Staatsanwaltschaft haben am Mittwoch in Duisburg vier Wohnungen durchsucht und dabei fünf Haftbefehle vollstreckt. Der Einsatz richtete sich gegen ein Netzwerk, das Arbeiter ausgebeutet haben soll und dem Menschenhandel vorgeworfen wird.

Duisburg. Fünf Haftbefehle gegen mutmaßliche Menschenhändler in Duisburg: Polizei, Zoll und Staatsanwaltschaft gelang Schlag gegen ein Netzwerk.

Der Schaden soll in die Millionen gehen: Polizei, Zoll und Staatsanwaltschaft Duisburg ist am Mittwoch ein Schlag gegen organisierten Menschenhandel gelungen.

Bei dem morgendlichen Einsatz konnten fünf Haftbefehle vollstreckt werden. Insgesamt geht es um neun Beschuldigte, darunter fünf Frauen, im Alter zwischen 31 und 51 Jahren, gegen die ermittelt wird. Sie sollen Arbeiter aus der Ukraine, Georgien und der Republik Moldau angeworben, sie teils mit gefälschten Dokumenten versorgt und so als EU-Bürger haben arbeiten lassen.

Arbeiter lebten in „desolaten, menschenunwürdigen Zuständen“

Die Betroffenen haben im Lager gearbeitet, bei Inventurarbeiten mitgemacht oder Waren in der Getränkebranche verräumt. Untergebracht waren sie laut Polizei in „absolut desolaten und menschenunwürdigen Zuständen“, wofür sie aber teuer bezahlen mussten. Auch Arbeitskleidung, Reisekosten wurden ihnen vom Lohn abgezogen oder gleich bar kassiert.

[Nichts verpassen, was in Duisburg passiert: Hier für den täglichen Duisburg-Newsletter anmelden.]

Weil die Arbeiter illegal in Deutschland waren und etwa wegen der Reisekosten Schulden hatten, waren sie in einem Abhängigkeitsverhältnis zu ihrem „Arbeitgeber“, beschreiben die Ermittler. Gegen 150 werde ein Ermittlungsverfahren wegen des illegalen Aufenthalts eingeleitet.

Ermittlungen laufen seit einem Jahr

Bei Durchsuchungen in vier Wohnungen und zwei Firmen in Duisburg, einer Firma in Kempen sowie einer Wohnung in Hamburg wurden Geschäftsunterlagen, Handys, Computer sowie rund 18.000 Euro Bargeld sichergestellt.

Vorgeworfen werden den Beteiligten Straftaten des Menschenhandels zur Ausbeutung der Arbeitskraft, Vorenthalten und Veruntreuen von Arbeitsgeld, Verstöße gegen Sozialabgaben, Dokumentenfälschung und Geldwäsche. Das Ermittlungsverfahren sei seit einem Jahr akribisch geführt worden, um das komplexe Netzwerk aufzuschlüsseln.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Duisburg