Duisburg. Vor dem Bubble-Tea-Laden „Duo Cha“ in Duisburg-Neudorf bilden sich lange Schlangen. Die Kombi aus Tee, Milch und süßen Kügelchen kommt gut an.

Für die Milch-Tee-Mischung mit süßen Kügelchen, auch Bubble-Tea genannt, stehen junge Duisburger bei „Duo Cha“ am Sternbuschweg in Duisburg-Neudorf gerne Schlange. Was in Deutschland wie ein neuer Trend anmutet, gehört in Asien zur Kultur. „Tee ist bei uns so ein Kulturgut wie hier Kaffee“, erklärt Xiaoxin Huang.

Sie betreibt das kleine, hübsch eingerichtete, Geschäft. Eine Freundin aus Berlin brachte sie auf die Idee, den Laden für die süßen Getränke zu eröffnen. Und der Andrang ist groß.

„Bubble-Tea“ in Duisburg: Dutzende Varianten machen die Auswahl schwer

Für den typischen Milchtee stehen vor allem junge Duisburger gerne Schlange. Foto: Foto: Kerstin Bögeholz / FUNKE FotoServices

„Ich bin fast jeden Tag hier und gönn mir einen Tee“, sagt Samuel (17). Meist passt er eine Zeit ab, in der nicht ganz so viele anstehen. Doch ein bisschen braucht man ohnehin, um sich zu entscheiden. Es gibt warme und kalte Varianten, mit Eis oder ohne. Ganz süß, süß, weniger süß und ohne Zucker. Welcher Fruchtgeschmack darf’s sein? Mango, Kumquat-Zitrone, Pfirsich… Dutzende Variationsmöglichkeiten. Dazu warten zahlreiche Schalen mit den so genannten „Bubbles“.

„Wir haben die größte Auswahl weit und breit“, sagt Xiaoxin Huang stolz. In den Kügelchen befinden sich ein weiterer gewählter Fruchtgeschmack. Saugt man sie durch den Strohhalm platzt die dünne Haut – Tee und „Bubble“ ergeben eine „Geschmacksexplosion“, beschreiben die Fans, die darauf warten, zu ordern. Ab 3,90 Euro gibt’s die kleinen Varianten, die immerhin auch einen halben Liter messen.

Betreiberin ist eigentlich gelernte Innenarchitektin

Xiaoxin Huang ist glücklich, dass sie so einen guten Riecher für die Geschäftsidee hatte. Eigentlich ist sie gelernte Innenarchitektin. „Jeder hat verschiedene Seiten und die Inneneinrichtung ist komplett von mir entworfen.“ Während sie die nächste Bestellung aufnimmt, bereitet ihre Mitarbeiterin Yu Liu schon den nächsten Tee vor. Kügelchen, Sirup, Milch und Tee werden in einer Maschine gut geschüttelt.