Meisten Corona-Infektionen ganz im Süden Duisburgs

In Duisburg-Rahm ist die Inzidenz derzeit hoch.

Duisburg. Die meisten bestätigten Corona-Neuinfektion werden aus dem Duisburger Süden gemeldet. Dort liegt auch der Stadtteil mit der höchsten Inzidenz.

Die Duisburger Stadtverwaltung hat die neuen innerstädtisch aufgeschlüsselten Corona-Zahlen für die 27. Kalenderwoche veröffentlicht (Stand: Sonntag, 10. Juli; Hinweis zur Einordnung: unten). Diesmal ist die Zahl der gemeldeten positiven PCR-Tests im Wochenvergleich jedoch nicht mehr in jedem Bezirk weiter gestiegen – Gegenteil: die Inzidenz sank überall. Die meisten laborbestätigten Neuinfektionen wurden im Stadtsüden erfasst.

Süd: 406,3 (- 117,7)

Walsum: 388,8 (- 82,9)

Mitte: 378,4 (- 221,2)

Duisburg gesamt: 373,4 (- 177,3)

Rheinhausen: 351,0 (- 232,3)

Hamborn: 334,3 (- 44,2)

Homberg/Ruhrort/Baerl: 320,3 (- 301,0)

Meiderich/Beeck: 279,4 (- 124,1)

Unter den Einwohnern dieser zehn Stadtteile wurden jüngst die anteilig meisten positiven PCR-Tests erfasst:

Rahm: 594,1 (- 209,7)

Duissern: 582,3 (- 291,2)

Beeckerwerth: 581,2 (- 502,0)

Neumühl: 518,6 (- 44,6)

Huckingen: 517,9 (- 82,8)

Neudorf-Nord: 486,4 (- 349,3)

Röttgersbach: 467,1 (- 41,7)

Buchholz: 463,9 (- 42,8)

Rumeln-Kaldenhausen: 455,3 (- 356,1)

Overbruch: 440,9 (- 60,1)

Dies waren die Stadtteile mit den wenigsten laborbestätigten Neuinfektionen:

Hochfeld: 155,5 (- 127,8)

Bruckhausen: 162,0 (- 18,1)

Marxloh: 178,8 (- 50,4)

Beeck: 198,7 (- 57,9)

Laar: 226,2 (- 135,8)

Ungelsheim: 240,0 (- 171,4)

Hochemmerich: 255,7 (- 122,3)

Hüttenheim: 260,5 (+ 29,0)

Neuenkamp: 261,3 (- 100,5)

Ruhrort: 262,1 (- 244,6)

Zur Einordnung der Werte: Das Infektionsgeschehen ist in den Statistiken untererfasst – besonders dort, wo Einwohner weniger Wert auf PCR-Befunde über Schnelltest-Ergebnisse hinaus legen. Denn es werden nur PCR-Nachweise von Neuinfektionen amtlich erfasst. Weitere Hintergrundinformationen und alle Artikel zu den Duisburger Stadtteil-Fallzahlen lesen Sie hier.

Alle Fallzahlen für alle 46 Duisburger Stadtteile

So ist unsere Übersicht aufgebaut: Stadtteil bzw. Stadtbezirk (Einwohnerzahl 31.5.2022): Sieben-Tage-Inzidenz am 10.7.2022 (Differenz zur Sieben-Tage-Inzidenz am 3.7.22) / neu gemeldete Fälle vom 3.7.22 bis 10.7.22 (Differenz zur Anzahl neu gemeldeter Fälle vom 26.6. bis 3.7.22)

Bezirk Walsum (50.667): 388,8 (- 82,9) / 197 (- 42)

Aldenrade (13.980): 400,6 (- 85,8) / 56 (- 12)

Alt-Walsum (4243): 306,4 (- 188,5) / 13 (- 8)

Fahrn (7850): 305,7 (- 76,5) / 24 (- 6)

Overbruch (4990): 440,9 (- 60,1) / 22 (- 3)

Vierlinden (12.216): 417,5 (- 8,2) / 51 (- 1)

Wehofen (7388): 419,6 (- 162,4) / 31 (- 12)

Bezirk Hamborn (76.882): 334,3 (- 44,2) / 257 (- 34)

Alt-Hamborn (11.178): 286,3 (+ 17,9) / 32 (+ 2)

Marxloh (21.817): 178,8 (- 50,4) / 39 (- 11)

Neumühl (17.932): 518,6 (- 44,6) / 93 (- 8)

Obermarxloh (13.965): 264,9 (- 86,0) / 37 (- 12)

Röttgersbach (11.990): 467,1 (- 41,7) / 56 (- 5)

Bezirk Meiderich/Beeck (77.320): 279,4 (- 124,1) / 216 (- 96)

Beeck (12.080): 198,7 (- 57,9) / 24 (- 7)

Beeckerwerth (3785): 581,2 (- 502,0) / 22 (- 19)

Bruckhausen (5554): 162,0 (- 18,1) / 9 (-1)

Laar (6630): 226,2 (- 135,8) / 15 (- 9)

Mittelmeiderich (18.507): 329,6 (- 259,4) / 61 (- 48)

Obermeiderich (17.466): 314,9 (0) / 55 (0)

Untermeiderich (10.298): 291,3 (- 116,5) / 30 (- 12)

Bezirk Homberg/Ruhrort/Baerl (41.527): 320,3 (- 301,0) / 133 (- 125)

Alt-Homberg (15.105): 284,7 (- 198,6) / 43 (- 30)

Baerl (5189): 366,2 (- 327,6) / 19 (- 17)

Hochheide (15.510): 361,1 (- 412,6) / 56 (- 64)

Ruhrort (5723): 262,1 (- 244,6) / 15 (- 14)

Bezirk Mitte (109.401): 378,4 (- 221,2) / 414 (- 242)

Altstadt (8495): 341,4 (- 376,7) / 29 (- 32)

Dellviertel (14.359): 390,0 (-188,0) / 56 (- 27)

Duissern (14.769): 582,3 (- 291,2) / 86 (- 43)

Hochfeld (18.002): 155,5 (- 127,8) / 28 (- 23)

Kaßlerfeld (3823): 313,9 (- 156,9) / 12 (- 6)

Neudorf-Nord (14.598): 486,4 (- 349,3) / 71 (- 51)

Neudorf-Süd (12.364): 372,0 (- 153,7) / 46 (- 19)

Neuenkamp (4975): 261,3 (- 100,5) / 13 (- 5)

Wanheimerort (18.016): 405,2 (- 199,8) / 73 (- 36)

Bezirk Rheinhausen (78.348): 351,0 (- 232,3) / 275 (- 182)

Bergheim (20.366): 417,4 (- 343,7) / 85 (- 70)

Friemersheim (12.007): 308,2 (- 166,5) / 37 (- 20)

Hochemmerich (17.988): 255,7 (- 122,3) / 46 (- 22)

Rheinhausen-Mitte (10.856): 267,1 (- 82,9) / 29 (- 9)

Rumeln-Kaldenhausen (17.131): 455,3 (- 356,1) / 78 (- 61)

Bezirk Süd (73.091): 406,3 (- 117,7) / 297 (- 86)

Bissingheim (3123): 352,2 (- 160,1) / 11 (- 5)

Buchholz (14.012): 463,9 (- 42,8) / 65 (- 6)

Großenbaum (10.030): 358,9 (- 149,6) / 36 (- 15)

Huckingen (9655): 517,9 (- 82,8) / 50 (- 8)

Hüttenheim (3455): 260,5 (+ 29,0) / 9 (+ 1)

Mündelheim (6145): 341,7 (- 260,4) / 21 (- 16)

Rahm (5723): 594,1 (- 209,7) / 34 (- 12)

Ungelsheim (2917): 240,0 (- 171,4) / 7 (- 5)

Wanheim-Angerhausen (12.980): 385,2 (- 154,1) / 50 (- 20)

Wedau (5051): 277,2 (0) / 14 (0)

