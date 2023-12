Meidericher Infostand: Wie geht‘s mit dem A59-Ausbau weiter?

Der Duisburger Bundestagsabgeordnete Felix Banaszak (Grüne) informiert am Mittwoch in Meiderich darüber, wie es mit dem Ausbau der A59 zwischen Meiderich und Marxloh weitergeht.

Duisburg-Meiderich Wie geht es mit dem A59-Ausbau weiter? Das erläutert der Duisburger Bundesabgeordnete Felix Banaszak (Grüne) bei einem Infostand in Meiderich.

Die Stadt Duisburg kämpft weiter um den Ausbau der A59 in Troglage zwischen Meiderich und Marxloh und lehnt die aktuellen Pläne in Hochlage ab. Wie es jetzt mit diesem Mammutprojekt weitergeht, nachdem der Haushaltsausschuss des Bundestags eine Machbarkeitsstudie für die Tunnelvariante beschlossen hat, erläutert am Mittwoch, 6. Dezember, der Duisburger Bundestagsabgeordnete Felix Banaszak (Grüne).

Am Infostand des grünen Ortsverbands Meiderich/Beeck will er von 15 Uhr bis 16.30 Uhr mit Betroffenen und Interessierten ins Gespräch kommen und ihre Fragen zum Autobahnausbau beantworten. Der Stand wird auf der Meidericher Einkaufsmeile im Schatten der katholischen Pfarrkirche St. Michael (Von-der-Mark-Straße 68) aufgebaut.

Außerdem beantwortet Felix Banaszak bei Bedarf auch andere Fragen, beispielsweise, wie es derzeit um die Ampel-Regierung steht. Oder wie Thyssenkrupp und die übrige Industrie klimaneutral werden können, nachdem ein Urteil des Verfassungsgerichts ein Milliardenloch in den Bundeshaushalt gerissen hat.

Es seien auch Interessierte willkommen, die nicht mit dem Bundestagsabgeordneten über Politik, Nöte und Sorgen sprechen wollen, sondern lieber mit den übrigen Duisburger Grünen am Infostand.

