Nach einem Unfall ist in Duisburg-Meiderich ein Streit eskaliert.

Polizei Meiderich: Streit eskaliert – Mann (18) in Rücken gestochen

Duisburg. Nach einem Unfall ist in Duisburg ein Streit eskaliert. Familienmitglieder wurden zur „Streitklärung“ alarmiert. Es kam zu einer Stichverletzung.

Ein Verkehrsunfall in Duisburg-Mittelmeiderich hat am Mittwochnachmittag zu einem stundenlangen Polizeieinsatz bis in die Abendstunden geführt. Der Grund: Nach Streitigkeiten zwischen Angehörigen zweier Familien ist es auf der Bürgermeister-Pütz-Straße zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen. Mindestens acht Männer waren beteiligt, berichtet die Polizei.

Vier von ihnen im Alter von 18 bis 38 Jahren kamen zur Behandlung in Krankenhäuser. Bei dem 18-Jährigen wurde eine Stichverletzung im Rücken festgestellt – aktuell bestehe laut Auskunft der Beamten keine Lebensgefahr.

Streit in Duisburg-Meiderich eskaliert – Familienmitglieder zur „Klärung“ gerufen

Vorausgegangen war dem eskalierten Streit, der auch in den sozialen Netzwerken für Aufsehen sorgte, ein Verkehrsdelikt: Gegen 15 Uhr soll einer der Streitenden die Frau eines anderen Beteiligten ausgebremst haben. Es kam zunächst zu Wortgefechten. Zur „Streitklärung“ wurden dann Familienmitglieder hinzugerufen.

Polizisten trennten die Parteien, nahmen Personalien auf und stellten die mögliche Tatwaffe, ein Springmesser und ein Einhandmesser, sicher. Die Kripo ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung und bittet Zeugen, sich unter 0203 2800 zu melden.

