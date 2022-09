Meiderich: Drei Jugendliche klauen 13-Jährigem die Kopfhörer

Die drei Täter flüchteten in Richtung der evangelischen Kirche an der Straße auf dem Damm. (Archiv)

Duisburg. Drei Jugendliche zwischen elf und 13 Jahren haben einem 13-Jährigen in Meiderich die Kopfhörer gestohlen. Die Polizei bittet um Hinweise.

Die Duisburger Polizei sucht nach drei Jugendlichen, die am Dienstagmittag in Mittelmeiderich einem 13-Jährigen die Kopfhörer gestohlen haben.

Die Pressestelle des Präsidiums schildert den Fall so: Der Junge befand sich gegen 13.40 Uhr auf dem Heimweg von der Schule, als er im Bereich eines Kiosks an der Marktstraße von drei Jugendlichen angesprochen wurde. Einer von ihnen entriss dem 13-Jährigen seine Kopfhörer. Die Unbekannten flüchteten in Richtung der evangelischen Kirche an der Straße auf dem Damm.

Polizei Meiderich bittet um Hinweise auf Jugendliche zur Tat

Die drei Täter sollen zwischen elf und 13 Jahre alt sein. Einer trug eine Kappe und eine Bauchtasche, der zweite einen roten Pullover und eine Umhängetasche. Der dritte war komplett in Schwarz gekleidet. Das Kriminalkommissariat bittet um Hinweise unter der Rufnummer 0203 2800.

