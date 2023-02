Meiderich: Dieb (27) flüchtet in Taxi vor Polizei Duisburg

Duisburg. Die Polizei hat einen mutmaßlichen Kennzeichen-Dieb sogar mit dem Hubschrauber verfolgt. Der raste durch den Stadtteil und stieg dann in ein Taxi.

Ein 27-Jähriger hat sich am vergangenen Freitag in Duisburg-Meiderich eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Sogar ein Hubschrauber wurde angefordert, um den Flüchtigen zu finden. Er soll Nummernschilder gestohlen haben.

Die Meldung über den Kennzeichen-Diebstahl an der Koopmannstraße ging am Freitag, 10. Februar, gegen 22.30 Uhr ein, heißt es in einem Bericht der Duisburger Polizei. Nur eine halbe Stunde später fiel einer Streife ein verdächtiger grauer Peugeot auf, der mit dem als gestohlen gemeldeten Nummernschild die Bürgermeister-Pütz-Straße entlangfuhr.

Duisburg-Meiderich: Mutmaßlicher Dieb bestellte sich ein Taxi

Die Polizisten bedeuteten dem Fahrer anzuhalten, aber der gab Gas und raste mit geschätzten 110 km/h die Straße Unter den Ulmen entlang.

Auf der Sympherstraße hielt der Mann am Straßenrand und flüchtete zu Fuß weiter in Richtung Meidericher Stadtpark. Die Beamten umstellten den Park und forderten zur Unterstützung einen Hubschrauber an, der aus der Luft Ausschau nach dem Verdächtigen halten sollte. Wie sich herausstellte, hatte der sich ein Taxi genommen und war damit bereits in Richtung A 59 unterwegs. Der Flüchtige schaffte es bis über die Oberhausener Stadtgrenze, wo die Polizei ihn festnehmen konnte.

Der Mann gab zu, zuvor am Steuer des Peugeot gesessen zu haben. Einen Führerschein hatte er nicht bei sich. Er muss nun mit einer Anzeige rechnen.

