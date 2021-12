Mehrere Tausend Euro in Edeka-Tüte von Taschendieb gefunden

Duisburg. Die Polizei hat in der Duisburger Innenstadt einen Taschendieb (65) geschnappt. In seiner Edeka-Tüte fanden sie mehrere Tausend Euro Bargeld.

Zivilpolizisten haben am Dienstagnachmittag in der Duisburger Innenstadt einen mutmaßlichen Taschendieb geschnappt. Bei dem Mann stellten die Einsatzkräfte mehrere Tausend Euro Bargeld sicher.

Die Bundespolizei hatte ihre Kollegen informiert, nachdem der Taschendiebstahl an einer 83 Jahre alten Frau am Hauptbahnhof gemeldet worden war. Sie berichteten, dass der etwa 60 Jahre alte Mann, der eine graue Cappy trug, in Richtung Fußgängerzone gelaufen sei. In der Hand soll er dabei eine Edeka-Tüte gehabt haben.

Polizei schnappt Taschendieb am Duisburger Opernplatz

Tatsächlich: Nach nur wenigen Minuten entdeckten die Zivilbeamten im Bereich des Opernplatzes einen Mann, auf den die Personenbeschreibung passte. Dokumente aus der Edeka-Tüte stopfte dieser da gerade in einen Gully.

Gegen die Festnahme versuchte der 65-Jährige sich zu Beginn noch zu wehren. Dann brachten ihn die Polizisten auf die Wache.

Bei der Durchsuchung fanden die Einsatzkräfte in der Einkaufstüte Bargeld im vierstelligen Bereich. Nur ein Teil der Summe gehört wohl der 83-Jährigen. Der Mann gab zu, dass ein weiterer Teil einer 84-Jährigen gehört, die er ebenfalls am Dienstag bestohlen hatte. Die Kripo ermittelt nun, ob weitere Teilbeträge aus Diebstählen stammen.

Der 65-Jährige muss sich wegen der Taschendiebstähle mit einem Verfahren auseinandersetzen. Auch wegen des Widerstandes wurde eine Anzeige gestellt.

