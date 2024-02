Mehrere Autoaufbrüche am Dellplatz: Polizei sucht Zeugen

Duisburg In der Nacht von Freitag auf Samstag ist es am Duisburger Dellplatz am St. Vincenz Hospital zu mehreren Autoaufbrüchen gekommen.

Der Schreck war groß, als ein Duisburger am Samstagvormittag zu seinem Auto kam: „Da gehst du einmal im Jahr feiern, lässt dann dein Auto stehen und so eine Scheiße“, flucht Adam Kozloswki. Er ist am Samstagmorgen von der Polizei Duisburg informiert worden, dass bei seinem Wagen, den er auf dem Parkplatz des St. Vincenz Hospitals geparkt hatte, das Fenster eingeschlagen wurde. Die Polizei bestätigt auf Nachfrage Aufbrüche an mehreren Pkw. Wie viele genau es sind, muss noch ermittelt werden. „Es kann sein, dass sich noch weitere Betroffene melden“, heißt es von Seiten der Leitstelle.

Abonnieren Sie unseren Duisburg-Newsletter gratis: Wir schicken Ihnen jeden Abend eine E-Mail mit allen Duisburger Nachrichten und Artikeln des Tages: Hier können Sie den Duisburg-Newsletter direkt bestellen.

„Auf dem ganzen Parkplatz wurde eingebrochen. In einem Auto lag auf dem Beifahrersitz noch ein Pass. Das hat mich gewundert“, berichtet Kozlowski. Ob es den Tätern nur um Zerstörung ging oder ob tatsächlich etwas geklaut wurde, kann die Polizei noch nicht sagen. Sie wartet auf weitere Aussagen von Betroffenen.

St. Vincenz Hospital am Duisburger Dellplatz hat sich zum Lost Place entwickelt

Im Umfeld des St. Vincenz Hospitals kommt es immer wieder zu Vorfällen. Nachbarn berichten von Dealern, die dort Drogen verkaufen. Im Schwesternwohnheim wurde jüngst ein toter Mann gefunden. Eine Mordkommission wurde eingerichtet. Auch gebrannt hat es in dem Denkmalgeschützten Gebäude schon.

Zeugen, die etwas beobachtet haben, können sich bei der Polizei unter der Rufnummer 0203/2800 melden.

Täglich wissen, was in Duisburg passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Duisburg-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Duisburg