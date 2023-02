Mehrere Attacken auf Polizisten in Duisburg – die Details

Mehrere Angriffe auf Polizeibeamte hat es am Freitag und Samstag in Duisburg gegeben. So brutal gingen die Täter vor – die Details.

Duisburg. Mehrere Angriffe auf Polizeibeamte hat es am Freitag und Samstag in Duisburg gegeben. So brutal gingen die Täter vor – die Einzelheiten.

Mehrere Angriffe auf Polizisten hat es am Freitag und Samstag (10. und 11. Februar) in Duisburg gegeben. Insgesamt sechs Männer und eine Frau kamen demnach in Gewahrsam, weil sie erheblichen Widerstand geleistet oder die Einsatzkräfte attackiert hatten.

Ein Beamter wurde nach Angaben der Polizei leicht verletzt, er blieb aber dienstfähig. Er war gemeinsam mit Kollegen in der Nacht zu Samstag gegen 2.10 Uhr wegen eines Unfalls in Neumühl im Bereich Obermarxloher Straße/Lehrerstraße im Einsatz. Ein 23 Jahre alter, stark alkoholisierter Duisburger wollte dort einem Platzverweis nicht akzeptieren und schlug mit der Faust gegen ein Ohr des Beamten.

Mehrere Angriffe auf Polizisten in Duisburg

Gegen einen Platzverweis sperrten sich ebenfalls am frühen Samstagmorgen gegen 2.45 Uhr zwei junge Männer (18 und 19) sowie eine Frau (18) in Alt-Homberg auf der Moerser Straße. Das Trio beleidigte und attackierte die Einsatzkräfte. Sie hatten zuvor schon ein Hausverbot in einer Tankstelle ignoriert.

In Aldenrade störte am Freitagmittag gegen 11.45 Uhr auf der Friedrich-Ebert-Straße ein 44-Jähriger einen Polizeieinsatz. Auch er missachtete einen ausgesprochenen Platzverweis und weigerte sich, seine Personalien anzugeben.

Mann schlug um sich

Unkooperativ verhielt sich außerdem ein 18-Jähriger am Samstagabend gegen 20.10 Uhr in Beeck auf der Friedhofstraße. Bei einer Kontrolle ging er auf die Einsatzkräfte zu und schlug um sich. Die Beamten überwältigten den jungen Mann und stellten Drogen sicher.

Im Bereich Karl-Jarres-Straße/Heerstraße hatten es Polizisten am Freitagabend gegen 22.50 Uhr mit einem Randalierer zu tun. Der 45-Jährige beleidigte die Einsatzkräfte, die ihn schließlich fixierten. Ein Rettungswagen brachte den Mann wegen Kreislaufproblemen in ein Krankenhaus.

Auf dem Weg dorthin bespuckte er die Sanitäter und trat nach den Polizisten. Von dort aus ging es für den 45-Jährigen ins Gewahrsam. Ärzte entnahmen wegen des Verdachts des Alkohol- oder Drogenkonsums Blutproben. Die sechs Männer und die Frau müssen sich jetzt mit Strafverfahren auseinandersetzen.

