Mehr „myBUS“ in Duisburg: So plant DVG für den Regelbetrieb

Duisburg. Mehr „myBUS“ in Duisburg: Wie die DVG für den Regelbetrieb plant und warum die SPD-Fraktion das Vorhaben bereits ausdrücklich begrüßt.

Das „myBUS“-Konzept soll aus dem Test- in den Regelbetrieb integriert werden. Die Duisburger Verkehrsgesellschaft (DVG) bestätigt entsprechende Pläne auf Nachfrage der Redaktion, die die SPD-Fraktion ausdrücklich begrüßt. Rund 600.000 Euro sollen demnach in diesem und im nächsten Jahr seitens Stadt und DVG zusätzlich in das Mobilitätsangebot investiert werden. So geht es aus einem Dringlichkeitsbeschluss hervor, der am 14. Juni 2021 dem Rat zur Genehmigung vorgelegt wird.

Nach Angaben der SPD-Fraktion soll der Beschluss zum 15. September 2021 umgesetzt werden. Schon ab Freitag, 4. Juni, sind die „myBUS“-Fahrzeuge wieder im Stadtgebiet unterwegs – allerdings erst einmal weiter nur freitags und samstags von 18 bis 2 Uhr.

SPD: „myBUS“ in Duisburg ist ein bundesweit beachtetes Erfolgsprojekt

„Wir wollen künftig die Zeiten ausweiten“, so DVG-Sprecherin Kathrin Naß, die aufgrund der noch ausstehenden Entscheidung der Politik mit Blick auf September vorerst nicht konkreter werden möchte. Die SPD-Fraktion lobt das „myBUS“-Konzept jedenfalls in den höchsten Tönen. Es handele sich um ein innovatives und deutschlandweit beachtetes Projekt.

Die Fahrzeuge werden über die MyDVG-App gebucht, über die auch die Bezahlung erfolgt. Per Smartphone können Kunden ihre Fahrtwünsche unter Angabe des Start- und Zielpunktes angeben. Die Routen für die Busse werden von einem Algorithmus in Echtzeit entsprechend der jeweiligen Nachfrage berechnet. So teilen sich Fahrgäste mit „MyBUS“ gemeinsame Fahrten und werden von ihren individuellen Standorten zum Ziel gebracht. Bereits die Anfahrt des Busses lässt sich in Echtzeit verfolgen.

Der SPD-Fraktionsvorsitzende Bruno Sagurna begrüßt die Pläne der DVG zur Ausweitung des „myBUS“-Konzepts in Duisburg. Foto: Michael Dahlke / FUNKE Foto Services

Das Angebot der DVG werde bisher im Schnitt zwischen 70 und 100 Mal am Wochenende gebucht. Es sei nach Angaben der SPD-Fraktion wegen der unkomplizierten Nutzung bei den Duisburgern sehr beliebt. „Wir freuen uns sehr über den Erfolg. Über 37.000 aktive Nutzer und mehr als 55.000 App-Downloads zeigen das große Interesse. Deshalb ist es gut und sinnvoll, das Angebot dauerhaft und im gesamten Stadtgebiet zu etablieren“, sagt der SPD-Fraktionsvorsitzende Bruno Sagurna, der zugleich Vorsitzender des Ausschusses für Stadtentwicklung und Verkehr ist.

Weitere Informationen gibt es auf der DVG-Internetseite auf www.dvg-duisburg.de/mybus. (dwi)

