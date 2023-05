Der Aufbau der Schichten für eine Dachbegrünung: Auch private Hausbesitzer in Duisburg können von einem neuen Förderprogramm der Emschergenossenschaft profitieren – die Details.

Duisburg. Mehr grüne Dächer für Duisburg: Die Emschergenossenschaft lockt mit ihrem neuen Förderprogramm auch private Hausbesitzer in dieser Stadt.

10.000 und mehr Dächer in der Emscher-Region begrünen – das ist das Ziel eines neues Förderprogramms der Emschergenossenschaft als Teil der Zukunftsinitiative Klima.Werk. Es richtet sich auch an Eigentümerinnen und Eigentümer in Duisburg, deren Immobilie im Einzugsgebiet des Wasserwirtschaftsverbandes liegt. 50 Euro Förderung pro Quadratmeter begrünter Dachfläche winken.

Starkregen, Dürre oder Hitze – auch die Städte in der Emscher-Region haben mit den Folgen des Klimawandels zu kämpfen. Ein wirksames Mittel bei der Anpassung seien begrünte Dächer, weil es zum Beispiel Regenwasser speichert, verdunstet und so eine Kühl-Wirkung fürs Stadtklima hat.

Mehr grüne Dächer für Duisburg – neues Förderprogramm

Die Förderung könne für mehrere Dächer eines Grundstücks (gleiche Postanschrift) beantragt werden, die Gesamtgröße des zu begrünenden Daches oder der Dachflächen insgesamt dürfe dabei nicht mehr als 60 Quadratmeter betragen. Für die Ausführung könne eine Fachfirma beauftragt werden, eine Umsetzung in Eigenarbeit sei ebenfalls möglich, beides ist förderfähig.

Alle Informationen zur Förderung und zu den Voraussetzungen gibt es online auf www.klima-werk.de/gruendachfoerderung. Über diese Webseite ist auch das digitale Förderportal zur Antragstellung zu erreichen oder über den Direktlink www.foerderportal.klima-werk.de. Und wer größere Flächen begrünen will, kann sich per Mail an hallo@klima-werk.de wenden.

