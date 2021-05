Unter anderem fielen in Duisburg Verstöße gegen die Maskenpflicht auf.

Corona-Verstöße Mehr Corona-Verstöße bei Sommerwetter in Duisburg geahndet

Duisburg. Viele Menschen haben ihren Sonntag bei Sommerwetter draußen verbracht. In Duisburg fielen dabei einige Verstöße gegen Corona-Regeln auf.

Das schöne Wetter hat am Sonntag zahlreiche Menschen in Duisburg nach draußen gelockt. Nicht alle haben sich dabei nach Angaben der Stadt an die Corona-Regeln gehalten.

Mitarbeiter des städtischen Außendienstes (SAD) kontrollierten vor allem am Sonntag auf Spielplätzen, in Grünanlagen und an beliebten Ausflugszielen im Stadtgebiet. 19 Verstöße gegen die Coronaschutzverordnung wurden dabei festgestellt und geahndet.

Duisburg: Verstöße gegen Maskenpflicht und Ausgangssperre

In vier Fällen hielten sich die Menschen nicht an die Maskenpflicht. Sieben Kontaktverstöße wurden festgestellt. Hinzu kamen acht Verstöße gegen die Ausgangsbeschränkungen. „In allen Fällen wurden Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet“, erklärt Stadtsprecher Sebastian Hiedels.

Private Feiern und Versammlungen, die gegen die Coronaschutzverordnung verstoßen haben, stellte das Ordnungsamt am Wochenende nach eigenen Angaben nicht fest.

