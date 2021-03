Mehr Bußgelder: Maskenverstöße im Duisburger ÖPNV geahndet

Fahrgäste müssen in NRW und auch in Duisburg eine medizinische Gesichtsmaske im ÖPNV tragen.

Das Ordnungsamt hat in der vergangenen Woche bei gemeinsamen Maskenkontrollen mit der Duisburger Verkehrsgesellschaft (DVG) 22 Bußgelder in Höhe von jeweils 150 Euro im ÖPNV verhängt. Das sind mehr als doppelt so viele wie in der Woche zuvor (10). Insgesamt wurden 22.705 Fahrgäste überprüft.

Die DVG kontrolliert das Tragen einer vorgeschriebenen, medizinischen Gesichtsmaske auch unabhängig vom Städtischen Außendienst (SAD), kann dann zwar keine Bußgelder, aber Verweise aussprechen. Dies war nach Angaben des Verkehrsunternehmens bei 34 Passagieren, die den Mund-Nasen-Schutz in Bussen und Bahnen nicht korrekt oder gar nicht getragen hatte, in fünf Fällen erforderlich. Der Rest habe die Maske sofort korrekt angelegt – ebenso wie alle 129 angetroffenen „Maskensünder“ an Haltestellen.

DVG: 625 Fahrgäste in der Vorwoche ohne gültiges Ticket in Duisburg erwischt

Darüber hinaus erwischte die DVG 625 Fahrgäste ohne gültiges Ticket. Schon der erste Wiederholungsfall führe zu einer Strafanzeige – unabhängig von der Zahlung eines erhöhten Beförderungsentgeltes (EBE) in Höhe von 60 Euro.