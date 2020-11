Mehr als 50 Bewerbungen für Start-up-Plattform Startport

Duisburg. Die Innovationsplattform Startport freut sich über einen Bewerbungsrekord. Start-ups entwickeln in Duisburg Ideen für die Zukunft der Logistik.

So viele Bewerbungen gab es noch nie: Mit mehr als 50 Einsendungen verzeichnet die Logistik-Innovationsplattform Startport, ein Tochterunternehmen des Duisburger Hafens, nach eigenen Angaben einen Bewerbungsrekord für das Start-up-Programm des Jahres 2020. Start-ups mit Logistik-Ideen können diese ein Jahr lang in den Startport-Räumen am Innenhafen entwickeln, Betreuung und Netzwerken inklusive.

Startport ist 2017 an den Start gegangen und betreut inzwischen den fünften Gründerjahrgang. Die Logistikbranche sei attraktiv für Gründer, sagt Peter Trapp, Managing Director von Startport: „Deutschland ist Logistik-Weltmeister und hat gleichzeitig einen spürbaren Innovationsbedarf, wenn es um die Reduzierung von Emissionen und die Digitalisierung der Lieferketten geht. Genau hier können Start-ups den etablierten Unternehmen unter die Arme greifen.“

Duisburger Start-up-Förderung von Startport ist in der Szene bekannt

Für junge Unternehmen sei der Zugang zur Branche zu Beginn erfolgsentscheidend. Hier setzt Startport an: Gründer bekommen Feedback zu ihren Lösungen und können erste Kunden gewinnen. Auf diese Weise seien schon viele Projekte zustande gekommen. In der Szene habe sich Startport dadurch einen Ruf erarbeitet.

Das bestätigt Stefan Sommer, einer der Gründer von Gapcharge. Das Start-up basiert auf Forschungsergebnissen der vier Gründer an der Universität Duisburg-Essen, es entwickelt induktive Lademöglichkeiten für Autos und Logistikfahrzeuge. Während der Gründung „wurden wir von verschiedenen Seiten auf Startport hingewiesen“, sagt Sommer. „Hier in Duisburg ist eine tolle Gemeinschaft entstanden, die wirklich etwas in der Logistik bewegen will. Das spricht sich natürlich rum.“

Partner von Startport sind unter anderem Klöckner, Evonik, RAG-Stiftung, Initiativkreis Ruhr, der BVB und die Wirtschaftsbetriebe Duisburg.