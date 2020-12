Gesundheit Medidoc startet in Duisburg mobile Palliativ-Akademie

Duisburg. Pflegefachkräfte fehlen oft Fachkenntnisse im Umgang mit Palliativ-Patienten. Der Pflegedienst Medidoc gründet dafür nun eine mobile Akademie.

Die Betreuung von todkranken und sterbenden Menschen erfordert spezielle Kenntnisse. „Da gibt es sowohl den Krankenhäusern, als auch in den stationären Einrichtungen und der ambulanten Pflege großen Nachholbedarf“, sagt Malgorzata Szajkowskaja, die Geschäftsführerin von Medidoc. Der Pflegedienst, einer der großen in Duisburg, bietet nun die Weiterbildung mit einer Mobilen Palliativ-Akademie (MPA) an.

Motto der Duisburger Palliativ-Akademie: Aus der Praxis in die Praxis

Stephan Kostrzewa übernimmt die wissenschaftliche Leitung der ambulanten Palliativ-Akademie. Foto: Foto: STEFAN AREND / FUNKE Foto Services

„Die Pflegenden haben häufig nicht die Zeit, ganze Tage lang Fortbildungen zu absolvieren. Außerdem verpufft das Wissen, wenn nur Einzelne aus einem Team geschult werden. Das ist nicht nachhaltig“, sagt Stephan Kostrzewa. „Deshalb muss die Weiterbildung eben in die Einrichtungen zu den Teams kommen.“ Der Mülheimer, Chefredakteur der Publikation „Palliativpflege heute“ und, Altenpfleger und Sozialwissenschaftler, hat gemeinsam mit Szajkowskaja das Projekt auf den Weg gebracht und übernimmt die wissenschaftliche Leitung der Akademie.

Fachkenntniss zur Palliativpflege fehlen

„Die Idee ist entstanden aus Beobachtungen“, sagt die Chefin von Medidoc, seit 13 Jahren auch anerkannter Palliativ-Pflegedienst und Mitglied in den örtlichen Netzwerken. „Viele Fachkräfte haben keine Palliativ-Ausbildung, werden aber dennoch immer mit Notfällen und Krisensituationen konfrontiert.“ Das Curriculum zur Weiterbildung als Fachkraft für Palliativ-Care sieht einen Umfang von 160 Stunden vor. Auch in nun gemeinsamen Ausbildung der Alten- und Krankenpflege sei Palliativ-Pflege ein Thema, sagt Kostrzewa: „Die Inhalte waren aber bislang nicht klar geregelt.“

Aus der Praxis für die Praxis: Dagmar Garrido-Luque ist gelernte Intensivpflegerin und Pain-Nurse. Foto: Foto: STEFAN AREND / FUNKE Foto Services

„Aus der Praxis in die Praxis“, beschreibt Dagmar Garrido-Luque den Ansatz der mobilen Weiterbildung, für die sie die operative Leitung übernimmt. „Sie könnte etwa eine Stunde vor oder nach einer Teamsitzung stattfinden“, sagt die gelernte Intensivpflegerin und ausbildete Pain-Nurse (Schmerz-Krankenschwester). In „Medidöcchen“, kleine Weiterbildungseinheiten, verpackt die Akademie die Themen, die nach Bedarf frei kombinierbar sind. „Die Kunden können sie wie eine Menüliste zusammenstellen“, erklärt Garrido-Luque.

Großes Thema: Umgang mit Angehörigen

Da geht es etwa um Opioide und die Rolle von Antibiotika, um das „Todesrasseln“ bei Sterbenden und die Frage, was zu tun ist, wenn sie nicht mehr trinken wollen. Eine großes Thema, sagt Kostrzewa sei auch der Umgang mit den Angehörigen. „Das gilt sowohl für die zunehmende Zahl von dementen Bewohnern in den Altenheimen und auch für todkranke jüngere Patienten und deren Familien. Gerade dort spielt die psychologische Komponente eine große Rolle.“

>>> KONTAKT UND BUCHUNG