Matjesfest 2023 in Duisburg: Das wird in der City geboten

Duisburg. Der Matjes ist so früh wie selten im Anflug auf Duisburg. Was am Wochenende beim Matjesfest 2023 in der Innenstadt geboten wird.

Der Nieuwe Haring ist im Anflug auf Duisburg. Etwas früher als sonst, nämlich noch vor dem offiziellen Saisonstart in den Niederlanden, wird die Fußgängerzone in der Innenstadt am kommenden Wochenende beim Matjesfest für vier Tage zum Anlaufpunkt für Fischfans.

Das Duisburger Matjesfest gilt als größtes in Nordrhein-Westfalen. Es wird seit 1995 auf der Königstraße gefeiert. Pro Ausgabe reichen die Gastronomen zwischen 100.000 und 120.00 Matjesfilets aus dem Nachbarland über die Theke – mal ganz klassisch mit Zwiebeln, mal eingelegt in Rote Beete. Zu der Spezialität aus den Niederlanden gibt es traditionell ein kühles Pils oder auch einen spritzigen Riesling.

Der Veranstalter Duisburg Kontor verspricht darüber hinaus ein „ein vielfältiges Rahmenprogramm“, unter anderem zum Auftakt mit der niederländischen Band Piratenkoor Storm & Averij.

Die Öffnungszeiten:

Donnerstag bis Samstag: 10 bis 21 Uhr

Sonntag: 11 bis 18 Uhr

