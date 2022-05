Matinee „Maloche“ zeigt Filmschätze aus dem Ruhrgebiet

Duisburg. Der Arbeitskreis Filmarchivierung NRW feiert den Erhalt historischer Aufnahmen aus der Industriegeschichte des Ruhrgebiets – auch aus Duisburg.

Die Industriegeschichte des Ruhrgebiets in frischen Grautönen beleuchtet die Matinee „Maloche – Filmschätze von Untertage bis ins Paradies“ am Sonntag, 15. Mai, von 11 bis 14 Uhr im Filmforum am Dellplatz. Mit ihr wird zugleich gefeiert, dass die alten Filmaufnahmen für die Zukunft erhalten bleiben konnten.

Insgesamt sechs Filme stehen auf dem Programm. Die Besucher können hier unter anderem noch einmal einen Einsatz der Rettungswehr bei einem Grubenunglück im Jahre 1931 verfolgen, die Entwicklung der Friedrich-Alfred-Hütte der Krupp AG in Rheinhausen in den Jahren 1915 bis 1932 begleiten, oder am Tagesablauf im Arbeitsleben des Düsseldorfer Dreischeibenhaus 1961 teilnehmen.

Die Moderation der Matinee übernimmt Paul Hoffmann von der Kinemathek des Ruhrgebiets. Die Begleitung der teilweise noch stummen Filme übernimmt der Düsseldorfer Pianist Markus Goosmann. Überdies gibt es zu jedem Film von den jeweiligen Fachleuten des Arbeitskreises eine kurze Einführung.

Weil Zelluloid ein flüchtiges Medium ist, drohten die Filme zu verblassen und mit ihnen die Erinnerung. Der Arbeitskreis Filmarchivierung NRW, zu dem auch das Filmforum sowie das Archiv von Thyssenkrupp in Duisburg gehören, stemmen sich seit 1991 gegen diese Sonderform des Vergessens. Auf Initiative des Arbeitskreises stellt das Land seit 2007 im Programm „Substanzerhalt Film“ Fördermittel zur Sicherung historischer Aufnahmen bereit. In den vergangenen 14 Jahren konnten so mehr als 1400 Filme digitalisiert werden. Sie können erstmals wieder öffentlich vorgeführt werden.

Das Programm: 25-jähriges Bestehen der Berufsfeuerwehr und Berufsgrubenwehr Rheinelbe, 1931, s/w, stumm, 3 Minuten, Montanhistorisches Dokumentationszentrum, Bochum

GHH-Grubenstempel, 1942, s/w, Ton, 20 Minuten, LVR-Industriemuseum, Oberhausen

Herr Direktor Dorfs zur Erinnerung 1915-1932, 1932, s/w, stumm, 20 Minuten, Historisches Archiv Krupp, Essen

Das Hochhaus, 1961, Farbe, Ton, 11 Minuten, Thyssenkrupp Corporate Archives, Duisburg

Menschen im Werk, 1952, s/w, Ton, 26 Minuten, Rheinisch-Westfälisches Wirtschaftsarchiv, Köln

Die Paradiese liegen nebenan, 1957, s/w, Ton,13 Minuten, LWL-Medienzentrum für Westfalen, Münster

