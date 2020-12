Masurensee verunreinigt: Polizei Duisburg sucht Umweltsünder

An der Anlegestelle des Duisburger Kanu- und Segelclubs wurde eine unbekannte rot-braune Flüssigkeit im Wasser entdeckt.

Die Polizei Duisburg sucht Umweltsünder, die den Masurensee verunreinigt haben. Die Ordnungshüter waren am Sonntag, 6. Dezember, gegen 12.50 Uhr alarmiert worden, weil sich an der Anlegestelle des Duisburger Kanu- und Segelclubs eine unbekannte rot-braune Flüssigkeit im Wasser befand. Ein Kanister wurde in Ufernähe entdeckt.

Die Polizisten baten die Feuerwehr um Amtshilfe, die eine Wasserprobe entnahm. Diese soll jetzt labortechnisch untersucht werden. Die etwa 50 mal 50 Meter große Fläche auf dem Masurensee wurde eingeschlängelt und abgepumpt. Aus der Höhe unterstützte auch ein Rettungshubschrauber-Team den Einsatz und fotografierte den betroffenen Bereich.



Das für Umweltdelikte zuständige Zentrale Kriminalkommissariat der Wasserschutzpolizei ermittelt wegen Gewässerverunreinigung. Die Beamten suchen Zeugen: Wer hat verdächtige Personen, zum Beispiel mit einem Kanister in der Hand, in den vergangenen Tagen beobachtet? Jeder kleinste Hinweis kann wichtig sein und helfen, den Verursacher zu finden. Zeugen sollen sich unter 0203 2800 melden.

