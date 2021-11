Masterplan Wirtschaft für Duisburg: Ehrgeizige Zukunftspläne

Duisburg. Mit Startport begrüßt Wirtschaft für Duisburg ein namhaftes neues Mitglied. Für die Zusammenarbeit mit der Verwaltung gibt es ehrgeizige Ziele.

Zusammenarbeit mit Duisburg Business & Innovation (DBI) und mit Startport ein prominentes neues Mitglied: Der Verein Wirtschaft für Duisburg blickt auf fünf Jahre Masterplan Wirtschaft zurück und formuliert ein ehrgeiziges Ziel für die Zukunft. „Duisburg möchte bis 2025 zu den Top 10 der deutschen Oberzentren mit den schnellsten Genehmigungsverfahren gehören“, schlägt der Vorstandsvorsitzende Alexander Kranki vor und kündigt dazu Gespräche mit der Verwaltung an.

2022: Fünf Jahre Masterplan Wirtschaft für Duisburg

Im März 2022 jährt sich die Unterzeichnung des Masterplans Wirtschaft für Duisburg zum fünften Mal. Stadt, IHK und Unternehmerverband waren damals die Initiatoren. „Wir beobachten, dass es immer noch an vielen Stellen an Verständnis für die Zwänge und Nöte der jeweils anderen Seite hapert. Das sorgt zwischen Wirtschaft und Verwaltung immer wieder für Reibungspunkte“, sagt Kranki.

Gemeinsame Projekte sollen das gegenseitige Verständnis fördern. Dazu startet Ende November das erste gemeinsame Projekt von Wirtschaft für Duisburg und DBI: „Business beim Brötchen – der Wirtschaftsdialog“. Auf der Agenda steht das Thema Genehmigungsprozesse.

Startport will Image Duisburgs als Start-up-Standort verbessern

Auf seiner Mitgliederversammlung konnte Wirtschaft für Duisburg ein neues Mitglied begrüßen: Startport schließt sich dem Verein an. Startport-Chef Peter Trapp sagt dazu: „Start-ups brauchen Partner, um sich weiterentwickeln zu können. In der Zusammenarbeit mit Wirtschaft für Duisburg sehen wir zahlreiche Optionen, junge und etablierte Unternehmen sowie Finanzierungspartner zusammenzubringen. Wir wollen Win-win-Situationen für alle Seiten schaffen – und so gemeinsam am Image Duisburgs als Start-up-Standort arbeiten.“

Die Partnerschaft soll die bereits existierenden Aktivitäten in Duisburg ergänzen, etwa den angekündigten Start-up-Wettbewerb der DBI, die WestVisions oder den Ruhrpitch der Wirtschaftsjunioren. Wirtschaft für Duisburg bietet außerdem allen Duisburger Start-ups eine zweijährige kostenlose Mitgliedschaft an.

