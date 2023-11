Maskierte Männer rauben Kiosk in Duisburg-Hochfeld aus

Duisburg. Raubüberfall In Hochfeld: Drei mit Sturmmasken getarnte Kriminelle haben einen Kiosk überfallen. Mit diesen Infos wird nach ihnen gefahndet.

Drei mit Sturmmasken bekleidete Männer haben am Freitagabend einen Kiosk an der Heerstraße in Hochfeld überfallen. Das hat die Polizei Duisburg am Montag berichtet.

Demnach betrat das Trio am Freitag (17. November) gegen 19.30 Uhr den Kiosk, der in Höhe der Karl-Jarres-Straße liegt. Sie bedrohten die 26 Jahre alte Angestellte (26) und stahlen Bargeld aus der Kasse.

Mit ihrer Beute – Geld, Zigaretten und alkoholische Getränke – flüchteten die Männer zu Fuß in eine unbekannte Richtung. Sie sollen etwa 20 Jahre alt und circa 1,70 Meter groß gewesen sein. Die trugen Sturmmasken und Handschuhen.

Das Kriminalkommissariat 13 sucht Zeugen, die sich unter der Rufnummer 0203 2800 an die Polizei Duisburg wenden können.

