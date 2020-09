Maskenverstöße: Bußgelder von 14.100 Euro im Duisburger ÖPNV

Duisburg. Das Ordnungsamt und die DVG haben auch in dieser Woche im ÖPNV „Maskensünder“ erwischt. Es gab 94 Bußgelder in Höhe von je 150 Euro.

Die Duisburger Verkehrsgesellschaft AG (DVG) und die Stadt Duisburg haben in dieser Woche bei 10.436 Fahrgästen die Einhaltung der Maskenpflicht in Bussen, Bahnen und an Haltestellen kontrolliert. Die Mitarbeiter des Ordnungsamtes haben nach Verstößen 94 Bußgelder in Höhe von jeweils 150 Euro verhängt. Dabei werden jene Fahrgäste sofort zur Kasse gebeten, die ohne Mund-Nasen-Schutz unterwegs sind oder diesen nicht korrekt angelegt haben.

Die DVG-Mitarbeiter führen auch unabhängig von den Ordnungsamtskräften Maskenkontrollen durch. Sie können zwar keine Bußgelder aussprechen, aber Fahrgäste aus Bussen, Bahnen und von Haltestellen verweisen.

DVG: Verstöße gegen die Maskenpflicht in Bussen, Bahnen und an Haltestellen in Duisburg

Die weiteren Ergebnisse der täglichen Kontrollen: In Bussen und Bahnen hatten 363 Fahrgäste den Mund-Nasen-Schutz nicht korrekt oder gar nicht angelegt. Die meisten waren laut DVG einsichtig und folgten der Aufforderung, den Schutz sofort korrekt anzulegen. 19 Passagiere mussten allerdings aus Bus oder Bahn verwiesen werden. An Haltestellen wurde 558 Verstöße festgestellt. Hier waren demnach aber alle Fahrgäste einsichtig und legten die Mund-Nasen-Bedeckung sofort korrekt an.

[Alle aktuellen Entwicklungen rund um das Coronavirus in Duisburg lesen Sie jeden Abend im Duisburg-Newsletter. Jetzt kostenlos für den Newsletter anmelden.]

Darüber hinaus führte die DVG gleichzeitig Ticketkontrollen durch. 349 Fahrgäste wurden dabei ohne gültigen Fahrausweis angetroffen.