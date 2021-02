Maskensünder im ÖPNV: Stadt Duisburg verhängt zehn Bußgelder

Seit 25. Januar 2021 müssen auch im Duisburger ÖPNV medizinische Masken, also eine OP- oder FFP2-Maske, gemäß der Coronaschutzverordnung in Bussen, Bahnen und an Haltestellen getragen werden.

Duisburg. Das Ordnungsamt hat in der vergangenen Woche bei Kontrollen mit der DVG zehn Bußgelder wegen Maskenverstößen im Duisburger ÖPNV verhängt.

Das Ordnungsamt hat in der vergangenen Woche bei täglichen Kontrollen mit der Duisburger Verkehrsgesellschaft (DVG) zehn Bußgelder in Höhe von jeweils 150 Euro wegen Verstößen gegen die Maskenpflicht im ÖPNV verhängt. Seit 25. Januar 2021 müssen medizinische Masken, also eine OP- oder FFP2-Maske, gemäß der Coronaschutzverordnung in Bussen, Bahnen und an Haltestellen getragen werden.

Insgesamt wurden 21.671 Fahrgäste überprüft. Die DVG-Mitarbeiter kontrollieren auch unabhängig vom Städtischen Außendienst (SAD), können dann zwar keine Bußgelder, aber Verweise aussprechen. Dies war nach Angaben des Verkehrsunternehmens bei 360 Passagieren, die die medizinische Gesichtsmaske in Bussen und Bahnen nicht korrekt oder gar nicht getragen hatten, aber in keinem Fall nötig – ebenso wie bei den 272 „Maskensündern“ an Haltestellen. Alle haben demnach die Maske nach Aufforderung sofort korrekt angelegt.

DVG erwischt 586 Fahrgäste ohne gültiges Ticket in Duisburg

Darüber hinaus erwischte die Ticketprüfer 568 Fahrgäste ohne gültigen Fahrausweis. Die DVG betont: Schon der erste Wiederholungsfall führe zu einer Strafanzeige – unabhängig von der Zahlung des erhöhten Beförderungsentgeltes (EBE) in Höhe von 60 Euro.

