Wochenbilanz im ÖPNV Maskensünder im ÖPNV: 19.600 Euro an Bußgeldern in Duisburg

Duisburg. 132 Maskensünder im ÖPNV haben in dieser Woche ein Bußgeld von jeweils 150 Euro zahlen müssen. Die Duisburger Zahlen zu den Verstößen im Detail.

Die Duisburger Verkehrsgesellschaft AG (DVG) und die Stadt Duisburg gehen nach eigenen Angaben weiter täglich gegen Maskensünder im ÖPNV vor. In dieser Woche wurden 12.923 Fahrgäste in Bussen, Bahnen sowie an Haltestellen kontrolliert. Das Ordnungsamt verhängte 132 Bußgelder in Höhe von 150 Euro.

Die weiteren Ergebnisse der täglichen Kontrollen, die das Verkehrsunternehmen auch unabhängig vom städtischen Außendienst durchführt: 745 Fahrgäste hatten demnach in Bussen und Bahnen den Mund-Nasen-Schutz nicht korrekt oder gar nicht getragen. Die meisten seien einsichtig gewesen und der Aufforderung der DVG-Mitarbeiter sofort gefolgt, den Schutz korrekt anzulegen. 36 Passagiere mussten allerdings aus Bus oder Bahn verwiesen werden.

Über 1000 Menschen ohne oder falsch angelegtem Mund-Nasen-Schutz an Duisburger Haltestellen

An den Haltestellen hatten 1.036 Fahrgäste die Masken falsch oder gar nicht angelegt. Alle waren laut DVG einsichtig und folgten sofort der Aufforderung, den Schutz korrekt anzulegen.

Darüber hinaus erwischten die Ticketprüfer 523 Fahrgäste ohne gültigen Fahrausweis. Wer wiederholt schwarz fährt, muss mit einer Strafanzeige rechnen – unabhängig von der Zahlung des erhöhten Beförderungsentgeltes (EBE) in Höhe von 60 Euro.