Maskenpflicht im ÖPNV Maskensünder im ÖPNV: 13.950 Euro an Bußgeldern in Duisburg

Duisburg. 93 Maskensünder im ÖPNV mussten in dieser Woche in Duisburg ein Bußgeld von jeweils 150 Euro zahlen. Tägliche Kontrollen sollen stattfinden.

Die Duisburger Verkehrsgesellschaft AG (DVG) und die Stadt Duisburg gehen nach eigenen Angaben weiter täglich gegen Maskensünder im ÖPNV vor. In dieser Woche wurden 13.001 Fahrgäste in Bussen, Bahnen sowie an Haltestellen kontrolliert. Das Ordnungsamt verhängte 93 Bußgelder in Höhe von jeweils 150 Euro.

Wie die DVG mitteilt, hatten in dieser Woche bei den Kontrollen in Bussen und Bahnen 984 Fahrgäste den Mund-Nasen-Schutz nicht korrekt oder gar nicht angelegt. Die meisten Fahrgäste waren einsichtig, folgten der Aufforderung der DVG-Mitarbeiter und legten den Schutz korrekt an. 47 Fahrgäste mussten allerdings aus Bus oder Bahn verwiesen werden.

Maskenpflicht im ÖPNV im Ruhrgebiets-Vergleich

An Haltestellen hatten 1451 Fahrgäste den Mund-Nasen-Schutz nicht korrekt oder gar nicht angelegt. Alle Fahrgäste waren einsichtig, folgten der Aufforderung der DVG-Mitarbeiter und legten den Schutz korrekt an. Die DVG veröffentlicht regelmäßig die Ergebnisse der Kontrollen zur Einhaltung der Maskenpflicht. Die Pflicht zur Mund-Nasen-Bedeckung in Bussen, Bahnen sowie an Haltestellen und in Bahnhöfen dient dem gegenseitigen Infektionsschutz und gilt in NRW seit dem 27. April.

Wie sehen die Maskenpflicht-Kontrollen und geahndeten Verstöße von Ordnungsamtskräften in Nachbarstädten seit Einführung des landesweiten Bußgelds im ÖPNV ab dem 12. August aus? Die Redaktion hat in Düsseldorf, Essen, Mülheim, Oberhausen und Moers nachgefragt. Eine Erkenntnis: Keine dieser Städte kontrolliert zumindest aktuell so intensiv und konsequent wie Duisburg.