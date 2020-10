Maskenpflicht: DVG kontrolliert über 15.000 Fahrgäste

Kontrolleure der Duisburger Verkehrsbetriebe und Ordnungsamtsmitarbeiter kontrollieren die Maskenpflicht in Bussen, Bahnen und an Haltestellen in Duisburg.

Duisburg. Die Duisburger Verkehrsbetriebe haben bei über 15.000 Fahrgäste in Bussen, Bahnen und an Haltestellen die Maskenpflicht und Tickets kontrolliert.

In Bussen, Bahnen und an Haltestellen gilt in Duisburg die Maskenpflicht. Die Duisburger Verkehrsgesellschaft (DVG) hat in der Woche vom 26. bis 30. Oktober 15.167 Fahrgäste kontrolliert und dabei diverse Verstöße festgestellt.

Nach Angaben der DVG hatten 292 Fahrgäste keinen Mund-Nasen-Schutz an oder ihn nicht korrekt angelegt. Wurden sie angesprochen, korrigierten die meisten das, lediglich vier verweigerten sich und mussten Bus oder Bahn verlassen.

Acht Bußgelder wegen Verstoßes gegen die Maskenpflicht ausgesprochen

Acht Bußgelder in Höhe von 150 Euro wurden verteilt. Die Kontrollen verlaufen unterschiedlich: Während Ticketkontrolleure bei verrutschten Masken zunächst freundlich ermahnen, gibt es bei den Touren mit dem Ordnungsamt sofort Bußgelder, erklärt DVG-Sprecherin Kathrin Naß.

[Nichts verpassen, was in Duisburg passiert: Hier für den täglichen Duisburg-Newsletter anmelden.]

398 Fahrgäste, die an den Haltestellen ohne Maske erwischt wurden, folgten laut DVG-Mitteilung sofort der Aufforderung und zogen sich den Schutz über.

Parallel wurden auch die Fahrkarten kontrolliert. Dabei wurden 509 Fahrgäste ohne gültiges Ticket erwischt.