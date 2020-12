Maskenpflicht: DVG kontrolliert fast 20.000 Fahrgäste

Die Regeln gelten schon lange, wie die Anzeigetafel an der U-Bahn-Haltestelle Meiderich zeigt. Trotzdem müssen Mitarbeiter der DVG und des Ordnungsamtes immer wieder auf die Pflicht hinweisen, einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen.

Duisburg. Kontrolleure der Duisburger Verkehrsbetriebe entdeckten in dieser Woche rund 650 Fahrgäste ohne Maske in Bussen, Bahnen und an Haltestellen.

Die Duisburger Verkehrsgesellschaft DVG hat in der vergangenen Woche fast 20.000 Fahrgäste in Bus und Bahn kontrolliert. Dabei wurden 302 Verstöße gegen die Maskenpflicht festgestellt. Laut DVG haben sich nahezu alle Fahrgäste einsichtig gezeigt und den Mund-Nasen-Schutz nach Aufforderung korrekt angelegt. In einem Fall haben die Kontrolleure vom Hausrecht Gebrauch machen müssen, weil sich ein Passagier weigerte. Für ihn war die Fahrt dann zu Ende.

Das Ordnungsamt, dessen Mitarbeiter die Kontrollen zum Teil begleiten, haben sieben Bußgelder verhängt, Kostenpunkt: jeweils 150 Euro.

351 Verstöße gegen die Maskenpflicht an Haltestellen

Auch an den Haltestellen gilt die Maskenpflicht. Hier wurden 351 Verstöße gezählt, nach Aufforderung legten alle Anwesenden ihre Maske an, berichtet die DVG. Parallel wurden auch die Fahrkarten kontrolliert. Hier spürten die Mitarbeiter 422 Fahrgäste ohne gültigen Fahrausweis auf.