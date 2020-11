Maskenkontrollen im Duisburger ÖPNV - nur vier Bußgelder

Duisburg. Die DVG hat in dieser Woche so viele Fahrgäste wie noch nie bei Maskenkontrollen mit Duisburgs Ordnungsamt überprüft. Es gab nur vier Bußgelder.

Die Duisburger Verkehrsgesellschaft ( DVG ) hat in dieser Woche bei über 20.149 Fahrgästen die Maskenpflicht im ÖPNV kontrolliert und ist dabei auch wieder vom Ordnungsamt begleitet worden. Seit den täglichen gemeinsamen Kontrollen mit Start am 17. August 2020 sind noch nie so viele überprüft worden. Die Mitarbeiter des Städtischen Außendienstes ( SAD ) erwischten vier Fahrgäste ohne oder mit nicht korrekt angelegtem Mund-Nasen-Schutz. Die Folge: Bußgelder in Höhe von jeweils 150 Euro.

Die DVG-Mitarbeiter, die auch unabhängig vom SAD unterwegs sind, stellten insgesamt 1020 Verstöße fest – davon in Bussen und Bahnen 422. Dort zeigten sich laut DVG die meisten Maskensünder einsichtig und legten die Mund-Nasen-Bedeckung sofort korrekt an. Nur 26 Passagiere mussten aus Bus oder Bahn verwiesen werden.

DVG erwischt 598 Maskensünder an Duisburger Haltestellen

An Haltestellen hatten 598 Fahrgäste Mund-Nasen-Schutz nicht korrekt oder gar nicht angelegt. Dort seien aber alle einsichtig gewesen und der Aufforderung gefolgt, die Maske sofort korrekt anzulegen. Bußgelder dürfen die DVG-Kontrolleure nicht aussprechen .

Darüber hinaus haben sie in dieser Woche 629 Passagiere ohne gültigen Fahrausweis erwischt. Schon der erste Wiederholungsfall führe zu einer Strafanzeige – unabhängig von der Zahlung des erhöhten Beförderungsentgeltes (EBE) in Höhe von 60 Euro.

