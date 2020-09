Duisburg. Wegen Verstößen gegen die Maskenpflicht im ÖPNV hat Duisburg Bußgelder in Höhe von 12.600 Euro verhängt. Sonderkontrolle an „Steinscher Gasse“.

Bei einer Schwerpunktkontrolle haben Ordnungsamt und Polizei am Donnerstag an der U-Bahn-Haltestelle „Steinsche Gasse“ über mehrere Stunden die Einhaltung der Maskenpflicht in der Station und in den U-Bahnen kontrolliert.

Dabei überprüften die Mitarbeiter der Behörden gemeinsam mit Ticketprüfern der Duisburger Verkehrsgesellschaft (DVG) insgesamt 2530 Fahrgäste in 80 Zügen.

Maskenpflicht-Verstöße: 77 Bußgelder bei Kontrolle in Duisburg verhängt

Das Ergebnis: In 77 Fällen verhängten die Ordnungsbehörden wegen Verstößen ein Bußgeld in Höhe von je 150 Euro. Zwölf Menschen wurden aus den Bahnen verwiesen, weil sie ihre Masken auch nach Aufforderung nicht aufsetzen wollten. Bei den Kontrollen erwischte die DVG auch 151 Schwarzfahrer ohne Fahrausweis.

Insgesamt kontrollierte die DVG in dieser Woche 7501 Fahrgäste in Bussen, Bahnen und Haltestellen im Stadtgebiet. Außerhalb der Sonderkontrolle wurden noch sieben weitere Bußgelder ausgesprochen. Dabei fielen 301 Fahrgäste in den Verkehrsmitteln und 671 Menschen an den Haltepunkten auf, die ihren Mund-Nasen-Schutz nicht korrekt oder gar nicht trugen.

Nach Angaben der DVG hätten die meisten Fahrgäste sich jedoch einsichtig gezeigt und nach einem kurzen Gespräch die Masken korrekt aufgesetzt.