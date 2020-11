Duisburg. Wer ist das Skelett in der Pro-Sieben-Show „The Masked Singer“? Ein Tipp: Marie Wegener. So reagiert die frühere DSDS-Siegerin aus Duisburg.

Die Gesangs-Show „The Masked Singer“ auf Pro Sieben sorgt auch in der dritten Staffel für Furore. Die Fernsehzuschauer rätseln fleißig, welche Prominenten in den Ganzkörperkostümen stecken. Ein prominentes Rateteam gibt in der Show Tipps ab, die auch in den Sozialen Medien heiß diskutiert werden. Eine Frage, die die Fans des Formats derzeit besonders umtreibt: Wer ist das „Skelett“? Und dabei wird auch der Name einer früheren Siegerin der RTL-Castingreihe „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS) aus Duisburg gehandelt: Marie Wegener . Die Redaktion hat die 19-Jährige zu den Gerüchten befragt.

„Ich werde darauf derzeit tatsächlich viel angesprochen“, erklärt sie und schmunzelt. „Ich sag dazu nix und lass das mal offen...“ Die RTL-Moderatorin Sonja Zietlow hatte als Mitglied des Rateteams den Namen der Meidericherin nach dem jüngsten fulminanten Auftritt des „Skeletts“ mit dem Song „Chandelier“ von Sia ins Spiel gebracht – zumal in einem Indizienfilm der Hinweis „Königlich“ auftauchte. Genau so hieß Maries Siegersong im DSDS-Finale von 2018...

„The Masked Singer“: Ist DSDS-Siegerin aus Duisburg das Skelett?

Ein Großteil der „The Masked Singer“-Community tippt allerdings weiter auf Sarah Lombardi, ebenfalls mit DSDS-Erfahrung. Auch gehandelt: die Schlagerstars Vanessa Mai sowie Helene Fischer – und eben Marie Wegener.

Marie Wegener hier bei ihrem „Heimspiel“ 2018 auf dem Duisburger Stadtfest. Foto: Michael Korte / FUNKE Foto Services

Die Duisburgerin hat als Künstlerin coronabedingt keine leichte Zeit. „Vor dem November-Lockdown war ich viel im Studio, um an Songs für mein neues Album zu arbeiten, das etwas poppiger werden wird“, erzählt die 19-Jährige. „Derzeit ist das alles schwierig.“

Corona: Keine leichte Zeit für Marie Wegener

Sie vertreibe sich die Zeit mit Joggen und freue sich, dass ihre Fans sie über die Sozialen Medien weiterhin unterstützen – und ebenfalls fleißig über die Identität des „Skeletts“ bei „The Masked Singer“ diskutieren. Am Dienstag, 24. November, wird im großen Finale auch diese Maske fallen.

Fest steht schon jetzt, dass das weiße „Skelett“ nicht nur das mit Abstand spektakulärste, sondern mit einer Produktionsdauer von rund 800 Stunden nach Angaben von Pro Sieben auch das aufwendigste Kostüm der aktuellen Herbststaffel ist. Es ist 25 Kilo schwer und besteht demnach aus 300 Knochen, die laut Sender alle händisch angefertigt, bemalt und mit 20 bis 40 wertvollen Swarovski-Steinen beglitzert wurden.

[Nichts verpassen, was in Duisburg passiert: Hier für den täglichen Duisburg-Newsletter anmelden.]