Masche: Betrügerin gibt sich Impfzentrumsmitarbeiterin aus

Eine Trickbetrügerin hat sich in Duisburg als Mitarbeiterin des Impfzentrums ausgegeben und einer Seniorin aus Neudorf Geld gestohlen.

Wie die Polizei am Freitag bekannt gab, rief die Frau bereits am vergangenen Samstag um 11.15 Uhr bei der 81-Jährigen an. Am Telefon stellte die Unbekannte sich als eine Beschäftigte im Impfzentrum vor und kündigte ihren Besuch an, angeblich um letzte Formalitäten für die Impfung durchzugehen.

Eine Stunde später stand die Frau am Sternbuschweg dann vor der Tür der Seniorin. Die beiden setzten sich für ein Gespräch ins Wohnzimmer. Einen Tag später bemerkte die 81-Jährige, dass ihr Bargeld fehlte und informierte die Polizei.

Trickbetrug: Polizei Duisburg warnt vor neuer Betrugsmasche

Die Ermittler des Kriminalkommissariats 32 suchen nun nach der Trickbetrügerin, die der Beschreibung nach etwa 25 bis 30 Jahre alt und 1,65 Meter groß sein soll. Zur Tatzeit trug sie einen Mundschutz, eine dunkelblaue Hose und eine dunkelblaue Steppjacke. Hinweise nimmt die Kripo unter 0203 280 0 entgegen.

Im Zusammenhang mit dem aktuellen Fall warnt die Polizei außerdem vor der neuen Betrugsmasche: Echte Mitarbeiter des Impfzentrums würden niemals eigenveranlasst telefonisch Kontakt zu Bürgern aufnehmen oder zu deren Wohnort fahren.

