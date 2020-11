Die Weseler Straße in Duisburg-Marxloh (Archivbild) war am Sonntag Schauplatz einer Verfolgungsfahrt.

Polizeibericht Marxloh: Berauschter 19-Jähriger flüchtet in gestohlenem Pkw

Duisburg. Ein 19-Jähriger wollte in einem gestohlenen Nissan der Polizei entkommen. Fast hätte er dabei eine Frau auf der Weseler Straße angefahren.

Verfolgungsjagd mit Festnahme in Duisburg-Marxloh: Eine Polizeistreife hat am Sonntagabend auf der Weseler Straße gegen 23.45 Uhr einen Autofahrer gestoppt, der vor dem Streifenwagen in einem Nissan geflüchtet war.

Vor einem Zusammenstoß mit dem blauen Nissan soll sich sogar eine Passantin, die die Fahrbahn überqueren wollte, mit einem Sprung zur Seite gerettet haben. Das berichtete die Pressestelle der Polizei am Montag.

Der flüchtende Fahrer soll den Wagen nach dem Beinahe-Unfall abgestellt haben und zu Fuß davon gerannt sein. Doch die Beamten verfolgten und stellten den Verdächtigen, einen 19-Jährigen.

Duisburg-Marxloh: Auf Drogen und ohne Führerschein im gestohlenen Wagen

Bei dessen Kontrolle stellten die Polizisten fest, dass der junge Mann keine gültige Fahrerlaubnis besitzt. Außerdem bescheinigte ihm ein Test vor Ort, dass er Drogen genommen hatte. Obendrein war der Nissan auch noch als gestohlen gemeldet und soll bei einem Tankbetrug eingesetzt worden sein.

Die Polizisten stellten den Wagen sicher. Für den Duisburger ging es zur Blutprobenentnahme durch einen Arzt mit dem Streifenwagen zur Wache. Gegen ihn wurde unter anderem wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.