Duisburg. Polizei bittet Bevölkerung bei der Suche um Unterstützung. Der gebürtige Duisburger lebt derzeit in einer Jugendeinrichtung in Oer-Erkenschwick.

Marvin K. aus Duisburg wird seit zwei Wochen vermisst

Wo steckt der 13-jährige Duisburger Marvin K.? Der Junge lebt derzeit in einer Jugendeinrichtung an der Ahsener Straße in Oer-Erkenschwick. Von dort ist er allerdings verschwunden. Seit dem 11. Juni fehlt jede Spur von dem Jungen.

Bei der Suche nach dem 13-Jährigen hofft die Polizei nun auf die Hilfe der Bevölkerung. Seine Mutter hatte bereits über Facebook auf eigene Faust nach ihm gesucht. Sie warnt in ihrem Aufruf davor, dass Marvin aggressiv reagieren könnte.

Wer Marvin in den letzten Tagen gesehen hat oder weiß, wo er sich im Moment aufhält, kann sich unter der kostenfreien Rufnummer 0800/2361111 an die Polizei wenden.