Zwei „Heimspiele“: Comedian Markus Krebs tritt am 30. September und 1. Oktober in der Duisburger Mercatorhalle auf. Wer Tickets haben möchte, sollte sich beeilen.

Programm Markus Krebs: Zwei Mal „Comedy alle wegen mir?“ in Duisburg

Duisburg. Comedian Markus Krebs tritt 2023 zweimal vor großem Publikum in Duisburg auf. Wer Tickets für diese Heimspiele haben möchte, sollte sich beeilen.

Er ist bekannt für seine gnadenlos-kompromisslosen Pointen: Mit einem unverwechselbaren Ruhrpott-Humor sorgt Markus Krebs quasi im Sekundentakt für Lacher. Aktuell ist der Duisburger Top-Comedian mit seinem fünften Programm „Comedy alle wegen mir?“ auf Tour, das er am 30. September und 1. Oktober 2023 in seiner Heimatstadt präsentiert – in der Mercatorhalle.

[Nichts verpassen, was in Duisburg passiert: Hier für den täglichen Duisburg-Newsletter anmelden.]

Für Krebs sind solche „Heimspiele“ in Duisburg immer etwas Besonderes, sagte er vor dem Tourstart im Gespräch mit der Redaktion. „Ich kenn natürlich ganz viele, die da im Publikum sitzen – zum Beispiel noch aus der Schule“, so der 52-Jährige.

Nach Angaben seiner Managerin gibt es für den Auftritt am 30. September nur noch Restkarten. Aber auch die Tickets für den 1. Oktober werden sicher schnell vergriffen sein. Weitere Infos gibt es online auf www.markuskrebs.com.

Täglich wissen, was in Duisburg passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Duisburg-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Duisburg