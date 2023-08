Markus Krebs wird Trikotsponsor bei bekanntem Fußballverein

Duisburg. Überraschung! Der Duisburger Comedian und MSV-Fan Markus Krebs steigt als Sponsor ins Fußballgeschäft ein. Welchen Verein er nun unterstützt.

Dass der Duisburger Comedian Markus Krebs Fußballfan und Anhänger des heimischen MSV Duisburg ist, ist hinlänglich bekannt. Nun steigt der 53-Jährige als Trikotsponsor ins Fußballgeschäft ein. Allerdings nicht bei seinen „Zebras“.

Der Viertligist KSV Hessen Kassel wird in dieser Saison mit dem Schriftzug „Brennholz-Verleih“ auflaufen, dem Namen des Labels von Markus Krebs.

Wie kam dieser ungewöhnliche Doppelpass zwischen den hessischen Fußballern und dem Comedian aus dem Ruhrgebiet zustande? Der Duisburger ist mit KSV-Geschäftsführer Sören Gonther befreundet, über ihn wurde der Kontakt zu den Kasselern hergestellt. „Markus und ich haben viele intensive Gespräche über den KSV geführt, als feststand, dass kurz vor Saisonstart unsere Brust doch noch frei sein würde, haben wir zusammen entschlossen, dass wir zusammen was entwickeln“, berichtete der Ex-Profi Gonther bei der Trikot-Vorstellung.

Das sagt Markus Krebs zu seinem Engagement bei Hessen Kassel

Krebs selber ist davon überzeugt, dass beide Seiten von der Partnerschaft profitieren können: „Ich kann für mein Comedyprogramm werben und die Löwen haben nun einen Trikotpartner. Ich hab zudem eine familiäre Verbindung nach Nordhessen, da bin ich gern dabei“, sagte der Duisburger, dessen Verwandtschaft in der Gemeinde Heisebeck lebt. Krebs kündigte in einer Videobotschaft an, am Samstag das erste Saisonspiel der Kasseler gegen die Zweitvertretung von Mainz 05 im Auestadion verfolgen zu wollen.

Nach Vereinsangaben umfasst das Sponsoringpaket die Trikots der Viertligamannschaft, Bandenwerbung und „gelegentliche Social-Media-Beiträge“. Welche Summe der Comedian dafür an die Kasseler überweist, ist nicht bekannt.

Deutschlandweit wird Krebs bislang mit „seinem“ MSV in Verbindung gebracht. Unter anderem unterstützte er die Spendenaktion „Mein Herz schlägt numa hier“ und tritt oft im Trikot der „Zebras“ auf.

Täglich wissen, was in Duisburg passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Duisburg-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Duisburg