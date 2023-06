Markus Krebs heiratet: Was er über seine Herzensdame verrät

Duisburg. Markus Krebs heiratet seine Herzensdame im August in Duisburg. Was der Comedian über Jacky verrät. Promis stehen auf der Einladungsliste.

Markus Krebs traut sich. Im August wird der 52-Jährige seine Jacky in Duisburg heiraten. Dies teilte der Comedian gegenüber der Redaktion mit. Eine große Feier ist geplant. Einen genauen Termin und eine Location gibt es auch schon, die Krebs aber lieber nicht öffentlich bekannt geben will, um einen zu großen Rummel zu vermeiden. Eingeladen sind demnach auch einige Kolleginnen und Kollegen aus der Comedy- und Showbranche. Wer tatsächlich kommt, sei noch unklar. Deshalb hält sich Krebs mit konkreten Namen zurück.

Insgesamt rund 100 Gäste sollen kommen – auch aus Kanada. „Ein Teil meiner Familie lebt in der Nähe von Montreal. Der Bruder meiner Mutter ist vor Jahren dorthin ausgewandert“, erzählt Markus Krebs. „Ich freue mich, sie alle wiederzusehen.“

Markus Krebs heiratet in Duisburg seine Herzensdame – und Angestellte

Jacky ist seit 2017 die Frau an der Seite von Markus Krebs – und seine Angestellte, sie ist unter anderem für das Merchandising verantwortlich. Kennengelernt haben sich die beiden über ihre Mutter Nicole. „Ich war mit Nicole früher öfter im ,ZAP’, einem evangelischen Jugendzentrum in Neudorf“, erzählt Krebs. „Auch sie arbeitet für mich – als Bürokraft und Fahrerin. So bin ich dann auf Jacky getroffen und irgendwann hat’s gefunkt.“

Der 52-Jährige hatte relativ spät seinen Durchbruch als Comedian mit dem Gewinn des Comedy Grand Prix 2011. Seitdem ging es für den Neudorfer, der mittlerweile auch im Hamminkelner Ortsteil Mehrhoog zu Hause ist, steil bergauf. Zahlreiche weitere TV-Auftritte folgten.

Mit dem Programm „Comedy alle wegen mir?“ auf Tour

Krebs betreibt den Theken-Talk-Podcast „Comedykation“, den er mit prominenten Gästen immer in der Kneipe „Zum Hocker“ in Bissingheim aufnimmt. Außerdem begeistert er aktuell seine Fans mit seinem fünften Bühnenprogramm „Comedy alle wegen mir?“, das er bei zwei seiner besonders geliebten „Heimspielen“ am 30. September und 1. Oktober 2023 in der Mercatorhalle in Duisburg präsentieren wird.

Seiner Herzensdame hat Krebs vor fast drei Jahren während eines Auftritts einen Heiratsantrag gemacht. „Das war in Kleve – und spontan“, erzählt er. „Ich hatte das sowieso vor und hab dem Publikum gesagt, dass ich mal kurz hinter die Bühne muss. Zum Glück hat Jacky ,Ja’ gesagt.“

Für den Comedian ist es die zweite Ehe

Für den Comedian ist es die zweite Ehe. Von 1994 bis 2000 war er schon mal verheiratet. „Mit Anke, mit der Jacky übrigens befreundet ist“, so Krebs. „Ich habe zu fast allen Frauen, mit denen ich bisher zusammen war, noch Kontakt und einen guten Draht – auch zu meiner Ex und ihren mittlerweile erwachsenen Kindern, die ich mit großgezogen habe.“

Eigenen Nachwuchs hat der Duisburger nicht – noch nicht. „Wenn’s jetzt passiert, passiert’s. Wir arbeiten jedenfalls dran“, verrät er. „Ich habe mich lange dagegen gewehrt und wollte eigentlich auch nicht mehr heiraten. Aber ich werde bald 53. Da kann man auch mal sesshafter werden. Außerdem passt es mit Jacky einfach.“

Krebs gerät ins Schwärmen: „Sie hat genau meinen Humor, schreibt mittlerweile auch an meinem Programm mit, ist ehrlich und zuverlässig – kurz: Sie und keine andere!“

Weitere Informationen zum Comedian Markus Krebs gibt es online auf www.markuskrebs.com – auch zu seiner aktuellen Tour.

