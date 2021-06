Hafen Duisburg: Nachfolger von Erich Staake gefunden

Markus Bangen (vorne rechts) wird neuer Chef des Duisburger Hafens. Dr. Carsten Hinne (vorne links) wechselt von der Bahn in den Duisport-Vorstand. Das Foto vom Dienstag zeigt die Mitglieder des Aufsichtsrates um den Vorsitzenden Dr. Hendrik Schulte (Mitte) nach der Sitzung im Duisburger Rathaus.

Duisburg. Vorstandsmitglied Markus Bangen soll – im Dezember – Nachfolger von Hafenchef Staake werden. Neu in den Duisport-Vorstand kommt ein Bahn-Manager.

Der Aufsichtsrat der Duisburger Hafen AG hat sich auf der Suche nach einem Nachfolger für den scheidenden Vorstandsvorsitzenden Erich Staake für eine interne Lösung entschieden: Der bisherige Personal- und Rechtschef Markus Bangen soll den größten Binnenhafen der Welt ab dem 1. Dezember als Vorstandsvorsitzender führen. Neu in den Duisport-Vorstand wird Dr. Carsten Hinne berufen. China-Experte Hinne wechselt von der Deutschen Bahn zum Hafen.

[Nichts verpassen, was in Duisburg passiert: Hier für den täglichen Duisburg-Newsletter anmelden.]

Diese Personalentscheidungen hat der Aufsichtsrat bei seiner außerordentlichen Sitzung im Rathaus am Dienstagmittag einstimmig beschlossen, teilte der Hafen mit. Der Volljurist Bange soll somit – anscheinend wie vor der Impfaffäre und den Untersuchungen gegen Hafenchef Staake geplant – erst am 1. Dezember das Ruder von seinem Vorstandskollegen übernehmen.

Duisport: Gutachten belastet Hafenchef Erich Staake

Staake wird Ende November nach 22 Jahren an der Spitze des Unternehmens in Rente gehen. Der 67-Jährige steht nach seiner Impfdrängelei mit Baulöwe Walter Hellmich erneut unter Druck: Der Aufsichtsrat lässt Juristen wie berichtet eine lange Liste anonymer Vorwürfe untersuchen, wonach sich Staake auf Duisport-Kosten private Vorteile verschafft haben soll. Zu mehreren Ungereimtheiten im Zusammenhang mit Dienstreisen, Spesenabrechnungen und Kosten der 300-Jahr-Feier sollte Staake noch von Wirtschaftsprüfern befragt werden. Zu den Ergebnissen und möglichen Konsequenzen hat sich das Kontrollgremium bislang nicht geäußert.

Markus Bangen, Jahrgang 1972, arbeitet seit 2000 für den Hafen. Seit 2008 ist er Vorstandskollege von Staake und seither für Recht, Personal, Einkauf, Industrielogistik, Suprastruktur und Terminals verantwortlich. Bangen studierte Rechtswissenschaften in Bonn mit dem Schwerpunkt Europa- und Transportrecht. Er ist verheiratet und hat zwei Kinder.

Diplom-Kaufmann Dr. Carsten Hinne, Jahrgang 1975, war zuletzt als „Senior Vice President“ der DB Cargo AG verantwortlich für die Organisation des neu geschaffenen Geschäftsbereichs entlang des eurasischen Korridors (DB Cargo Eurasia, DB Cargo Russia, DB Cargo Transasia). Er studierte Betriebswirtschaftslehre an der Justus-Liebig-Universität in Gießen und promovierte 2007 in Erlangen zum Doktor der Staatswissenschaften. Hinne ist verheiratet und hat zwei Kinder.

Der Hafen Duisburg gehört zu zwei Dritteln dem Land NRW, zu einem Drittel der Stadt Duisburg. Der Aufsichtsratsvorsitzende Dr. Hendrik Schulte, Staatssekretär im NRW-Verkehrsministerium von Hendrik Wüst (CDU), war mit der Suche nach einem Nachfolger beauftragt: „Wir haben erfahrene Führungspersönlichkeiten gesucht, die Lust auf Innovationen mitbringen“, erklärte er am Dienstag. Mit Bangen und Hinne sei „der Hafen gut aufgestellt, die dynamische Entwicklung der vergangenen Jahre erfolgreich weiter voranzutreiben“.

Duisburgs Stadtdirektor Martin Murrack, stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender, sieht mit den Personalentscheidungen „den personellen Neubeginn beim Duisburger Hafen eingeleitet. Die Kombination aus Kontinuität und frischem Wind ist genau das, was der Hafen jetzt braucht.“ Bangen und Hinne hätten betont, „dass sie ein neues, modernes Management-Verständnis haben und dabei auf Compliance und die Wertschätzung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Wert legen.“

Lesen Sie weitere Artikel zum Thema:

Duisburger Impf-Affäre und Vorwürfe gegen Hafenchef Erich Staake

■ Hafenchef Staake unter Druck: Wie ihn ein Gutachten belastet (4.6.)

■ VIP-Plätze und Werbung: Das zahlt der Hafen Duisburg dem BVB (4.6.)

■ Staake: Fragen zu First-Class-Flügen, hohen Spesen und Wein (4.6.)

■ Impfaffäre eine Spendenaffäre? Anfrage zum Hafen im Landtag (22.5.)

■ Duisburger Hafen: Keine Entlassung des Impfdränglers Staake (20.5..)

■ Impfaffäre: KV sieht Schuld beim Heim – Anzeige gegen Arzt (23.4.)

■ Schräge Debatte im Landtag über Staakes Impfvordrängeln (21.4.)

■ Impfaffäre: Staake und Hellmich als Altenbetreuer angegeben (16.4.)

■ Duisburgs Ratsfraktionen zur Impfaffäre und zu vorzeitigen Impfungen (16.4.)

■ Strafanzeigen gegen Duisburgs Hafenchef Staake (13.4.)

■ Kommentar: Staake und der Hafen Duisburg: Chance zur Aufklärung nutzen (13.4.)

■ Aufsichtsrat: Juristen sollen Vorwürfe gegen Staake prüfen (12.4.)

■ Positiver Corona-Test von Hafenchef Staake wirft Fragen auf (11.4.)

■ Impfaffäre: Hellmich drängelte mit Hafenchef Staake (11. 4.)

■ Duisport-Chef Staake kaufte Hafen Dienst-Porsche ab (11. 4.)

■ Duisburger Hafen steigert trotz Corona-Krise Gewinn (8. 4.)

■ Hafenchef Staake entschuldigt sich und muss zum Rapport (25. 3.)

■ Staake vorzeitig geimpft: fragwürdige Antworten des Impfarztes (25. 3.)

■ Stadt Duisburg: Impfstoff für Hafen-Chef fehlte Berechtigten (24. 3.)

■ Kommentar: Staakes Erklärung ist schlimmer als seine Vordrängelei (24.3.)

■ Impfung für Staake: Das sagen OB Link und Hewag-Heime (24. 3.)

■ Duisburgs Hafenchef Staake (67) bereits gegen Corona geimpft (23.3)

Täglich wissen, was in Duisburg passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Duisburg-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Duisburg