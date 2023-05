Markt, Musik und MSV-Autogramme: Das ist los in Duisburg

Der Marina-Markt findet immer am zweiten Sonntag im Monat am Duisburger Innenhafen statt.

Duisburg. Ab kommendem Wochenende ist in der Duisburger Innenstadt und Umgebung wieder jede Menge los. Wer noch nichts vor hat, findet hier eine Auswahl.

Am kommenden Frühlingswochenende gibt es wieder viele Veranstaltungen in Duisburg-Mitte. Zum ersten Mal findet in Ruhrort das „Urban Zero“-Festival statt. Am Innenhafen lockt der Marina-Markt mit Kreativem und Köstlichkeiten. In der Innenstadt feiert der Streetwear-Laden „Korrekt“ eine „Kuhtor Blockparty“ und zelebriert so seinen 35. Geburtstag. Und in Duissern können MSV-Fans Autogramme ergattern und selbst ein bisschen Sport treiben.

Autogrammstunde mit MSV-Spielern bei Vita am Kaiserberg

Auch die Profis vom MSV Duisburg trainieren bei Vita am Kaiserberg. Foto: Tatjana Tappe / RR

Wer die guten Vorsätze vergessen hat, aber noch an seiner Bikini-Figur arbeiten möchte, kann am Samstag, 13. Mai, bei „Vita am Kaiserberg“ (Schweizer Straße 80) vorbeischauen. Ab 10 Uhr finden zahlreiche Kurse statt, beispielsweise „Cycling“ (10.15 Uhr), Fitboxen (11.30 Uhr), Aqua Zumba (12.30 Uhr) oder Aerial Yoga (14 Uhr), bei denen man mitmachen kann. Im Institut für Bewegungsanalyse wird es die Möglichkeit einer Kraftmessung geben. Der Duisburger Künstler Robin Schicha stellt seine Bilder in der Abteilung für Physiotherapie aus und die Sängerin Judy Rafat sorgt für musikalisches Programm. Ab 13.30 Uhr sind die beiden MSV-Profis Joshua Bitter und Antonia Halverkamps zu Gast und verteilen Autogramme. Für die kleinen Besucher gibt’s Kinderschminken, Jonglier- und Tanzworkshops.

Streetwear-Laden „Korrekt“ feiert 35. Geburtstag mit Subkultur-Party in der City

Stefanie Eses, Inhaberin des Ladens „Korrekt" in der Duisburger Innenstadt. Foto: Ant Palmer / FUNKE Foto Services

Ein Fest für Lokalmatadore wird der Samstag auch in der Innenstadt. Seit 35 Jahren behauptet sich der Streetwear-Laden „Korrekt“ in der Innenstadt (Obermauerstraße 1). Von 11 bis 22 Uhr steht die Duisburger „Subkultur“ bei dieser Geburtstagsparty im Fokus – es treten nur Duisburger Künstler und Performer auf. So wird es Live-Graffiti geben, der TKM Kulturverein ist mit einer Hip-Hop- & Streetdance-Show vor Ort, es gibt Beatboxing, Live-Musik und DJ-Sets. Die Fotografin Gianna Reich präsentiert eine Streetart-Ausstellung. Natürlich darf auch geshoppt werden.

Chefin Stephanie Eses ist inzwischen die Einzige, die Marken wie DocMartens, Vans oder Carhartt in Duisburg vertreibt. Mittlerweile decken sich verschiedene Generationen bei ihr mit Mode ein. „Wir wollten schon lange mal was Cooles in Duisburg am Kuhtor starten, nicht nur für Kunden und Freunde, sondern für alle, die sich nach mehr Subkultur sehnen“, freut sich Stephanie Eses auf den Tag. Sie selbst will sich verstärkt einbringen, dass sich was in Duisburg verändert.

Erstes Urban Zero-Fest in Duisburg-Ruhrort

In Ruhrort stehen am Samstag, 13. Mai, alle Zeichen auf Zukunft. Zwischen 11 und 17 Uhr findet das erste Urban-Zero-Festival an vier Standorten statt. Auf dem Haniel-Campus (Franz-Haniel-Platz) wird es Diskussionen und Gespräche mit Infos über das Projekt geben. Die Initiative „Urban Zero“ will erreichen, dass Ruhrort bis 2029 umweltneutral wird. Dazu gehören etwa mehr Grünflächen, Energielösungen und Mobilitätskonzepte. Aufgelockert wird das politische Programm mit Auftritten von Bands wie Resistanzen 2, dem Duonova oder DJ Danny. Zudem wird an der Weinhagenstraße 23 ein neues Umwelt-Lokal eingeweiht. Am Neumarkt und vor der Maximilian-Kirche können sich die Besucher an Marktständen über Konsum und Nachhaltigkeit informieren. Ein Repaircafé verrät Tipps und Tricks, wie man defekten Geräten neues Leben einhauchen kann.

„Big Bang“-Bauernmarkt in der Innenstadt

Duisburg Kontor möchte den Bauernmarkt auf der Königstraße in der Innenstadt am Samstag zum Familienfest machen. Deshalb werden unter dem Motto „Fresh & Fun“ zwischen 10 und 18 Uhr jede Menge Live-Acts und Mitmachaktionen geboten. Ab 11.15 Uhr treten beispielsweise die „Musicalkids Rheinhausen“ auf, ab 16 Uhr sorgt der Duisburger DJ Jens Müller, bekannt als Gastgeber des „Müllerbeat“ für ein passendes Rahmenprogramm. Das „Bib-Bike“ der Stadtbücherei macht Station, eine Hüpfburg wird aufgebaut und das eine oder andere Maskottchen schaut auch vorbei. Währenddessen können die Erwachsenen an den Marktständen vorbeibummeln und Einkäufe erledigen.

Bummeln mit Blick auf die Marina am Innenhafen

Wer es am Samstag nicht in die City schafft, hat am Sonntag die nächste Gelegenheit, über einen Markt zu schlendern. An jedem zweiten Sonntag im Monat findet am Innenhafen der beliebte Marina-Markt statt. Kulinarisches trifft auf Kunsthandwerk, Kleidung auf Keramik. Das trifft den Geschmack des Publikums, der Markt an der Marina zählt zu den beliebtesten in Duisburg. Zwischen 11 und 18 Uhr darf geschlemmt und geshoppt werden.

Konzert im Plus am Neumarkt

Björn Nonnweiler ist am Samstagabend zu Gast in Ruhrort. Foto: OMK Media / RR

Björn Nonnweiler ist Liedermacher und Geschichtenerzähler. Seine Texte sind oft tiefsinnig und regen zum Nachdenken an. Die fröhlichen Seiten des Lebens lässt er nicht aus und so finden heitere wie auch hoffnungsvolle Lieder einen Platz in seinem Repertoire. Auf charmante Art und Weise versteht es der Hagener Sänger und Gitarrist, sein Publikum in kürzester Zeit zu begeistern. Nonnweiler singt für den Frieden, gegen Unrecht und gegen Gewalt und engagiert sich in der Friedensbewegung. 2009 belegte er den 3. Platz beim Singer-Songwriter Wettbewerb des internationalen Gitarrenfestivals „Open Strings“ in Osnabrück. Das Konzert findet am Samstag, 13. Mai, ab 19 Uhr im Plus am Neumarkt 19 statt. Der Eintritt ist frei(willig), der Hut geht rum.

