Charity Warum Mario Götze am Montag zu Besuch in Duisburg war

Duisburg-Altstadt. Äußerst prominenter Besuch in Duisburg: Fußball-Weltmeister Mario Götze war am Montag in der Stadt. Was hinter seiner Stippvisite steckte.

Großer Bahnhof an der Klosterstraße. Vor den Räumen von „Immersatt“ warteten zahlreiche Kids und ihre Eltern auf einen Weltmeister. Angekündigt war kein Geringerer als Mario Götze, der Spieler, der 2014 bei der Fußballweltmeisterschaft in Brasilien mit seinem Tor gegen Argentinien in der Verlängerung dafür gesorgt hatte, dass Deutschland zum vierten Mal Weltmeister wurde. Die Zeit bis zum Eintreffen des Fußball-Idols verkürzten die Wartenden mit heißen Getränken vom bunten Weihnachtswagen, dem „kleinsten Weihnachtsmarkt der Welt“.

20.000 Euro für den Duisburger Kinder- und Jugendtisch

Als der Ex-Nationalspieler kurz vor 15 Uhr in der Altstadt eingetroffen war, hatte er nicht nur Autogrammkarten, T-Shirts und Trinkbecher für seine jungen Fans dabei, sondern auch einen Scheck über 20.000 Euro für den Kinder- und Jugendtisch. Die großzügige Spende war dem Mobilfunk- und Internetanbieter Vodafone zu verdanken, der in gleicher Weise noch zwei weitere Institutionen im Raum Düsseldorf unterstützt.

Für Mario Götze war es eine Selbstverständlichkeit, bei dieser Aktion mitzuwirken: „Ich bin im vergangen Jahr selbst Vater geworden. Kinder liegen mir aber immer schon besonders am Herzen. Ich möchte meinen Teil dazu beitragen, deren Lage zu verbessern.“

Nicole Elshoff, die Geschäftsleiterin von „Immersatt“, freute sich sehr über die beachtliche Zuwendung: „Es ist für uns sehr wichtig, mit so einem Polster in das nächste Jahr zu gehen.“

