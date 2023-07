Marina-Markt im Innenhafen mit vielen Highlights für Kinder

Der Marina-Markt lockt am Sonntag (9. Juli) wieder in den Duisburger Innenhafen.

Duisburg. Der Marina-Markt lockt am Sonntag wieder in den Duisburger Innenhafen. Was der Traditionsmarkt zu bieten hat – besonders für Jungen und Mädchen.

Der nächste Marina-Markt im Duisburger Innenhafen findet am kommenden Sonntag, 9. Juli, zwischen 11 und 18 Uhr statt. Neben vielen Händlern mit ausgewählten frischen Lebensmitteln wird an zahlreichen Ständen auch Kunst und künstlerisches Handwerk angeboten, kündigt Veranstalter Duisburg Kontor an. Darüber hinaus soll es ein breites Angebot an internationalen Speisen und kühlen Getränken geben.

[Duisburg-Newsletter gratis abonnieren + Seiten für Duisburg: Stadtseite + Blaulicht-Artikel + MSV + Stadtteile: Nord I Süd I West + Themenseiten: Wohnen & Immobilien I Gastronomie I Zoo]

Für die kleinen Besucher ist laut Veranstalter ebenfalls gesorgt. Neben einem Bungee-Trampolin und einer Hüpfburg können sich die Kinder beim Specksteinschleifen ausprobieren und in der Button-Werkstatt kreativ werden. Außerdem dabei: Ein Ballonkünstler und ein Karikaturenzeichner, der große und kleine Besucherinnen und Besucher kostenlos porträtieren wird.

Täglich wissen, was in Duisburg passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Duisburg-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Duisburg