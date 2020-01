Marihuana-Prozess in Duisburg: Beweise aus Bamberg fehlen

Im Bundesland Bayern soll angeblich vieles besser sein als anderswo. Auch und gerade, was die Arbeit der Justiz angeht. Doch in einem Fall, mit dem sich das Landgericht Duisburg nun auseinander setzen muss, steht die Staatsanwaltschaft Bamberg mächtig auf dem Schlauch. Weil im Prozess gegen einen 48-jährigen Hochfelder, der sich wegen Drogenhandels verantworten muss, die Beweismittel fehlen, wäre der Prozess beinahe gar nicht erst gestartet. Ob und wie er weitergehen kann ist derzeit noch unklar.

Dem Angeklagten wird die Beteiligung an mindestens sechs größeren Drogengeschäften vorgeworfen. Es geht um insgesamt elf Kilo Marihuana, die zwischen Januar und Ende Mai 2019 in einer Wohnung an der Friedrich-Wilhelm-Straße an Männer aus Bayern übergeben worden sein sollen. Die sollen auf der Suche nach einer neuen Bezugsquelle auf Umwegen Kontakt zu dem Duisburger bekommen haben.

Protokolle von Telefonüberwachungen fehlen

Wichtigstes Beweismittel: die Protokolle von Telefonüberwachungen. Doch die finden sich nur bruchstückhaft als Zusammenfassungen und nicht alle Anklagepunkte betreffend in der Akte.

Mehrfache Verfügungen, mit denen das Landgericht und die Staatsanwaltschaft Duisburg bei der ermittlungsführenden Staatsanwaltschaft Bamberg auf die Herausgabe aller Beweismittel drängten, führten zu keinem Ergebnis.

Vor diesem Hintergrund sei ihm eine ordnungsgemäße Verteidigung seines Mandanten nicht möglich, so der Verteidiger. Er beantragte eine Aussetzung des Verfahrens und die Entlassung des Angeklagten aus der Untersuchungshaft. Der sitzt bereits seit Anfang Juli hinter Gittern.

Den Aussetzungsantrag wies die Kammer zurück. Und sie signalisierte, dass eine Haftentlassung eher unwahrscheinlich sei. Nach Anklageverlesung zogen sich die beteiligten Juristen allerdings erst einmal zu ausgiebigen Rechtsgesprächen zurück, mit denen geklärt werden soll, wie man trotz der misslichen Beweismittellage zu einem fairen Ergebnis für den bislang unbescholtenen Angeklagten kommen könnte.