Die Auffahrtsrampe am Duisburger Marientor ist von der Innenstadt kommend in Richtung Ruhrort/A 40 voraussichtlich bis Mitte Oktober voll gesperrt.

Sperrung Marientorbrücke in Duisburg fertig – Rampe Monate gesperrt

Duisburg. Die Brücke ist fertig, aber die Auffahrtsrampe am Duisburger Marientor ist bis Oktober gesperrt. Die Übergangskonstruktion muss erneuert werden.

Die Auffahrtsrampe am Duisburger Marientor ist von der Innenstadt kommend in Richtung Ruhrort/A 40 voraussichtlich bis Mitte Oktober voll gesperrt. Der Grund: Die Fahrbahnübergangskonstruktion an der Rampe muss wegen mittlerweile großer Schäden dringend komplett erneuert werden, ist deutlich über ihre Verschleißgrenze belastet.

Die Arbeiten dazu haben deshalb wie angekündigt begonnen – unmittelbar nach Fertigstellung der Marientorbrücke vor einigen Tagen. So kann der wichtige Knotenpunkt trotz der Sperrung weiter für die Verkehrsteilnehmer genutzt werden.

Probleme an der Auffahrtsrampe am Duisburger Marientor bereits im Dezember 2016

Bereits im Dezember 2016 zeigten sich erhebliche Probleme an der Auffahrtsrampe. Die Gefahrenstelle wurde unter mehrwöchiger Sperrung der rechten Fahrspur von einem Fachunternehmen provisorisch repariert. Im Januar 2018 stellte sich erneut der gleiche Schaden an einer anderen Lamelle der Übergangskonstruktion im Bereich der rechten Fahrspur ein. Auch dieser konnte vorerst noch provisorisch behoben werden.

Die Schäden sind nach Angaben der Stadt im Wesentlichen auf die gestiegene Verkehrsbelastung, insbesondere durch Lkw, zurückzuführen. Eine weitere Instandsetzung sei technisch nicht mehr möglich – deshalb die Kompletterneuerung, die die Nutzung für die kommenden Jahre sichern soll.

Optimale Bedingungen für stark witterungsabhängige Arbeiten

Gleichzeitig gibt es nun optimale Bedingungen für stark witterungsabhängige Arbeiten. Dazu gehören der Einbau des Betons sowie des Korrosionsschutzes vor dem nächsten Winter.

Um den von Logport I kommenden Verkehr frühzeitig umzuleiten, wird die Osloer Straße in Rheinhausen zur Einbahnstraße in Fahrtrichtung Logport. Lkw-Fahrer werden aus Logport über eine Umleitungsstrecke in Richtung A 57 gelenkt. Sie können nicht links auf die Lindenallee abbiegen und entsprechend aus Logport nicht durch Rheinhausen fahren. Dies wird laut Stadt für die Dauer der Arbeiten verstärkt kontrolliert.