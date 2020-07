Marientor: Zufahrt zu A 40 nach Bauarbeiten wieder befahrbar

Duisburg. Die Stahlrampe am Marientor in Duisburg ist wieder für den Verkehr freigegeben. Weitere Arbeiten am Bauwerk bis Oktober nötig.

Die Sanierung der Stahlrampe am Marientor ist abgeschlossen und der Zubringer für den Verkehr wieder freigegeben. Die Sanierungsarbeiten waren zwingend erforderlich, um die Standsicherheit der Brücke auch für die nächsten Jahre gewährleisten zu können. Dafür hat die Stadt 2,2, Millionen Euro investiert.

Unterhalb der Brücke finden nach Angaben von Pressesprecherin Sabine Stölting derzeit noch Restarbeiten statt. Dafür wurde bereits der Asphalt der Fahrbahnen abgetragen, die Brückenverbindungsstücke ausgebaut, ersetzt und weitere Stahlbauteile, sogenannte Schrammborde, erneuert.

Stahlkonstruktion musste entrostet werden

Sichtbarer Rost hatte der maroden Stahl-Konstruktion stark zugesetzt, heißt es in einer Pressemitteilung. Daher musste die Konstruktion per Strahlverfahren komplett entrostet und anschließend neu beschichtet werden. Erst nach einer neuen Abdichtung und einem Rostschutz wurde die Fahrbahndecke auf die Brücke aufgetragen.

Mitte August beginnen dann die Arbeiten zur Erneuerung der Fahrbahnübergangs-Konstruktion an der Auffahrtsrampe zur A40, so Stölting. In der Vergangenheit wurden dort Schäden zwar provisorisch behoben, jedoch ist die Konstruktion bereits über Ihre Verschleißgrenze hinaus belastet und eine Kompletterneuerung zwingend erforderlich macht.

Weitere Arbeiten sollen Mitte Oktober abgeschlossen sein

Beigeordneter Martin Line erklärt: „Die Konstruktion zu erneuern ist alternativlos und schnell anzugehen, damit der Verkehr rund um den Marientorplatz auch mindestens die nächste Dekade leistungsfähig bleibt. Das setzen wir nun zügig und ambitioniert um.“ Die Arbeiten werden voraussichtlich Mitte Oktober abgeschlossen. Der Verkehr wird entsprechend umgeleitet. Dennoch werden sich Behinderungen in der rund achtwöchigen Bauzeit nicht vollständig verhindern lassen.

Die Hochstraße mit Rampe ist ein Teil des Brückenzuges über den Marientorplatz im Zuge einer innerstädtischen Straße im Knotenpunkt Marientor, der die Stadtteile Altstadt und Ruhrort verbindet und die Anbindung an die A40 sicherstellt.