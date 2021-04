Marianne Franke feiert 100. Geburtstag im Johanniter-Stift

Duisburg-Neudorf. Ein Leben voller Herausforderungen und Zuversicht: Marianne Franke aus Duisburg-Neudorf feiert heute ihren 100. Geburtstag im Johanniter-Stift.

Geburtstagsstimmung im Duisburger Johanniter-Stift: Am Freitag, 30. April, feiert Bewohnerin Marianne Franke ihren 100. Geburtstag. Geboren wurde sie in Bautzen in Ostsachsen. Dort hat Marianne Franke in jungen Jahren häufig den Kirchturm mit über 300 Stufen erklommen, um sich mit anderen Kindern zu treffen. Gerne erinnert sie sich auch an ihre Kindheit zurück, mit Urlauben bei Hoyerswerda auf dem Land, der Erntezeit und einer fleißigen Mutter, die oft für mehr als 30 Personen gekocht hat.

Familie stand bei der Duisburgerin schon immer an erster Stelle

Heute verbindet Marianne Franke nicht mehr viel mit der alten Heimat. Seit 1955 wohnt die 100-Jährige mittlerweile in Duisburg und betont: „Ich habe mich damals schnell eingelebt. Hier gibt es so schöne Flecken, besonders den Duisburger Hafen.“ Auch hier in Duisburg stand und steht ihre eigene Familie immer an erster Stelle. Der viel zu früh verstorbene Ehemann war ein richtiger Familienmensch.

Mit den Jahren sei alles noch schöner geworden. Ihre beiden Kinder, Petra und Peter, die Enkelkinder und vor allem die jüngste Urenkeltochter Mila (grade mal drei Monate alt) sind ihr eine große Freude. Überhaupt beschreibt sich Marianne Franke selbst als sehr zufrieden, genügsam und dankbar. Große Wünsche hat sie nicht mehr. „In den letzten Jahren war ich so einige Male schwer krank und häufig wochenlang in Krankenhäusern. Ich staune selbst, was ich alles so durchgemacht habe.“

Ein Leben mit vielen Herausforderungen und stetiger Zuversicht

Auch beruflich hat Marianne Franke eine breite Palette an Beschäftigungen aufzuweisen. Ob es unterschiedliche Tätigkeiten im Textilbereich waren, als Verkäuferin, Mitarbeiterin in der Bäckerei, Metzgerei, dienstverpflichtende Arbeiten im Kriegsdienst, Vorarbeit in der Fabrik oder eine langjährige Mitgliedschaft im Sozialverband VdK – neben Kindererziehung und Haushaltsführung wurde es selten langweilig daheim.

Marianne Franke berichtet von vielen Herausforderungen in ihrem langen Leben und steter Zuversicht, dass sich alles „zum Guten wende. Wenn ich mal am Boden bin, bekomme ich Hilfe von oben – wie ein Lichtstrahl, ein Zeichen. Darauf vertraue ich – es geht immer weiter.“

