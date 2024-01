Der bekannte Duisburger Ordensbruder Pater Tobias Breer hat an einem Marathon in der Antarktis teilgenommen. Was er damit erreichen möchte.

Spendenlauf Marathon-Pater läuft in der Antarktis: Das ist sein Ziel

Duisburg Pater Tobias nimmt regelmäßig an Marathons überall auf der Welt teil. Ein Trip in die Antarktis hat ihm einiges abverlangt. Seine Motivation.

Der als Marathon-Pater bekannte Ordensbruder Tobias Breer ist bereits in Asien, Afrika und Nordamerika gelaufen – und natürlich in Europa. Nun hat er sich einer sportlichen Herausforderung in der Antarktis gestellt. Wie immer war der 56-Jährige Duisburger für einen guten Zweck unterwegs.

Der Ausdauerläufer startete am Montag, 22. Januar, beim „White Continent Marathon“ auf King George Island in der Antarktis. Das Rennen begann um 22 Uhr bei eisiger Kälte von minus 18 Grad und mit einem kleinen Teilnehmerfeld.

Duisburger Pater Tobias Breer läuft Halbmarathon in der Antarktis

Pater Tobias war der einzige Deutsche, neben ihm war noch ein weiterer Europäer dabei. Dieser Sportler kam aus Polen. „Wir sind in der kalten Nacht gelaufen“, berichtet Pater Tobias, der die Neumühler Herz-Jesu-Gemeinde leitet und in der Prämonstratenser-Abtei Hamborn lebt.

Die Medaille erinnert Pater Tobias Breer an seine sportliche Höchstleistung. Foto: Breer

Die komplette Distanz von 42,195 Kilometer konnte der Geistliche diesmal nicht bewältigen, deshalb nahm der Prämonstratenser den Halbmarathon in Angriff. „Mehr ging nicht, meine Knie wollten nicht“, sagt der Marathon-Pater, der auch in der Antarktis als Botschafter der Stadt aufgetreten ist und die Marke „Duisburg ist echt“ präsentiert hat.

Die Streckenführung war für die Läufer ungewohnt. Nach jeweils einem Kilometer musste die Gruppe umdrehen und wieder zurück zum Ausgangspunkt laufen. Die Höhenunterschiede machten es den Sportlern schwer. „Ich bin zufrieden, dass ich an den Start gehen konnte“, sagt Pater Tobias. „Es war sehr anstrengend.“

Mit den Spenden werden Sport-Rollstühle für die LVR-Christoph-Schlingensief-Schule in Oberhausen finanziert. Foto: Carsten Walden / Duisburg

Glücklich war er über die Spendenbereitschaft, die es rund um den Lauf in der Antarktis gab. Pater Tobias hat die extreme Herausforderung in Angriff genommen, um Kinder der LVR-Christoph-Schlingensief-Schule in Oberhausen zu unterstützen. Er wird den Schülerinnen und Schülern demnächst neue Sport-Rollstühle für den Unterricht übergeben. Einer kostet 2500 Euro.

Ordensbruder hat Spenden von mehr als 22.000 Euro erlaufen

Bereits kurz nach dem Lauf sind exakt 22.514,59 Euro zusammengekommen. Damit kann der Ordensbruder über sein Projekt Lebenswert neun Sport-Rollstühle finanzieren. „Ich bin begeistert, dass die Leute auch in wirtschaftlich schwierigen Zeiten weiterhin meine sozialen Projekte unterstützen“, sagt Pater Tobias. „Wir wollen mindestens noch einen weiteren Sport-Rollstuhl finanzieren. Ich bin mir sicher, dass wir das gemeinsam schaffen werden.“ 2.485,41 Euro fehlen noch zum Ziel.

Seinen Ausflug in die Antarktis beschreibt er indes als „großes Abenteuer“. Nach dem Zieleinlauf blieb noch Zeit, sich die Umgebung anzuschauen. Pater Tobias besuchte unter anderem eine orthodoxe Kirche. Doch schon einen Tag nach dem Marathon stand der Rückflug an. Schneefall und starker Wind zwangen die Gruppe zur Abreise. „Wenn wir nicht geflogen wären, hätten wir die ganze Woche in der Antarktis festgesessen“, sagt Pater Tobias.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Duisburg