Mann stundenlang gefoltert: Duisburger (40) muss in Haft

Viereinhalb Jahre nach der Tat und mehr als zwei Jahre nach dem ersten Urteil fällte das Amtsgericht am König-Heinrich-Platz nun ein Urteil gegen einen 40-jährigen Duisburger. Wegen gemeinschaftlicher gefährlicher Körperverletzung muss der Mann, der sich am 4. Mai 2016 an einer Folter-Orgie in einer Meidericher Wohnung beteiligte, nun hinter Gitter.

30-Jähriger Duisburger musste seinen einen Urin trinken

Weil der Geschädigte behauptet haben soll, er besitze Nacktfotos der Gastgeberin, war er von mehreren unter Drogeneinfluss stehenden Personen fünf Stunden lang festgehalten und misshandelt worden. Man fesselte ihn, schlug und trat ihn, verletzte ihn mit einem Messer. Der Mann wurde mehrfach in Schränke gesperrt, musste sein Blut mit seinem Hemd aufwischen und seinen eigenen Urin trinken. Bis heute leidet der Mann unter den psychischen Folgen der Tat.

2018 hatte das Amtsgericht die Täter allesamt zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt. Gegen den 40-Jährigen wurden zwei Jahre und vier Monate ausgesprochen. Doch sein Prozess nahm einen bemerkenswerten Gang: Der Mann legte Berufung beim Landgericht ein, danach Revision. Das Oberlandesgericht wies einer anderen Berufungskammer das Verfahren zur Neuverhandlung zu.

Duisburger Prozess mit bemerkenswertem Verfahrensgang

Dort stellte der Vorsitzende fest, dass das Verfahren gegen den Mann niemals formal korrekt eröffnet worden war. Ein anderes Schöffengericht musste die Sache nun noch einmal neu verhandeln. Das Gericht hatte am Ende des mehrtägigen Verfahrens keinen Zweifel, dass der Angeklagte an den Ausschreitungen beteiligt war. Wenn er auch aktiv nicht so deutlich in Erscheinung trat wie andere, so hatte er die Mittäter jedenfalls dadurch unterstützt, dass er mit sämtlichen Misshandlungen einverstanden war. Das hatte der Mann zu Beginn der Neuverhandlung selbst zugegeben.

[In unserem lokalen Newsletter berichten wir jeden Abend aus Duisburg. Den Duisburg-Newsletter können Sie hier kostenlos bestellen.]

Die Strafe fiel gegenüber dem ersten Urteil mit zwei Jahren und zwei Monaten Gefängnis um zwei Monate geringer aus. Das allerdings nur wegen des größeren zeitlichen Abstandes zur Tat. Der Angeklagte hätte nun übrigens die Möglichkeit, erneut gegen das Urteil Berufung einzulegen.