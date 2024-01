Festnahme Mann stürmt bewaffnet in Restaurant – Festnahme in Duisburg

Aachen/Duisburg Mit einer Schusswaffe hat ein Mann in einem Lokal in der Aachener City gedroht. Die Fahndung nach dem 22-Jährigen führt die Kripo nach Duisburg.

Ein maskierter Mann betritt im Oktober 2023 ein Restaurant in der Aachener Innenstadt, zückt eine Schusswaffe und bedroht eine Mitarbeiterin. Die Frau ist in den Abendstunden alleine in dem Lokal, beginnt zu schreien. Der Täter ergreift daraufhin Flucht. Monatelang fahndet die Kripo nach ihm. Jetzt haben Ermittler den 22-Jährigen in Duisburg festgenommen.

Denn: Gleich mehrere Zeugen erkannten den Mann auf Fotos aus der Öffentlichkeitsfahndung wieder und meldeten sich bei der Polizei. Sie berichten, dass der Verdächtige unweit des Tatorts wohnen würde. Doch diese Spur läuft zunächst in eine Sackgasse, der Mann war unbekannt verzogen. Doch dann nehmen die Ermittler eine neue Fährte auf – und die führt in den Duisburger Westen.

In Rheinhausen nehmen Einsatzkräfte den dringend tatverdächtigen Mann am Mittwoch auf der Straße fest. Er sitzt nun in Untersuchungshaft und muss sich wegen des schweren Raubs verantworten.

