Mann stirbt bei Haussanierung in Duisburg – Mauer kippt um

Duisburg. Bei Bauarbeiten an einem Haus in Duisburg-Bergheim ist am Samstagabend ein Mann (51) verschüttet worden. Er starb bei dem Unfall.

Bei Bauarbeiten an einem Haus in Duisburg-Bergheim ist am Samstagabend ein Mann (51) verschüttet worden. Er starb bei dem Unfall. Der 51-Jährige hatte eine Kellerwand des dreieinhalbstöckigen Hauses an der Eichenstraße freigelegt, wie die Feuerwehr mitteilt. Dabei kippte gegen 19.30 Uhr eine Stützmauer von der anderen Seite der Baugrube um und drückte ihn gegen die Hauswand.

Nachdem Einsatzkräfte Grube und Hauswand abgesichert und das Gebäude geräumt hatten, begannen sie die Leiche zu bergen. Ein Notarzt hatte zuvor den Tod des 51-Jährigen festgestellt. Nachdem ein Experte Haus und Baugrube auf Schäden und Standsicherheit kontrolliert hatte, entfernten die Rettungskräfte die umgefallene Mauer Stein für Stein aus der Baugrube und konnten die Leiche nach etwa vier Stunden bergen.

Arbeitsunfall in Duisburg – Haus sicherheitshalber evakuiert

Die Angehörigen des Mannes wurden von einem Seelsorger sowie einem Team der psychosozialen Unterstützung der Feuerwehr betreut. Die Bewohner des Hauses kamen in der Nacht auf Sonntag bei Freunden und Verwandten unter.

Am Sonntag soll bei Tageslicht eine umfassende Überprüfung des Hauses und der Baugrube erfolgen, teilte die Feuerwehr weiter mit. (mit dpa)

