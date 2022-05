Mann reißt Frau auf der Königstraße das Handy vom Ohr

Duisburg. Ein Unbekannter hat einer Frau in Duisburg das Handy geraubt, während sie telefonierte. Die Polizei sucht mit einer Täterbeschreibung nach Zeugen.

Ein unbekannter Täter hat einer Frau auf der Königstraße in der Duisburger City das Handy geraubt. Die Frau lief am Montagmorgen, 9. Mai, gegen 5.50 Uhr in der Fußgängerzone zur Arbeit, als der Unbekannte ihr während eines Telefonats das Handy vom Ohr weg aus der Hand riss, so die Polizei.

[Nichts verpassen, was in Duisburg passiert: Hier für den täglichen Duisburg-Newsletter anmelden.]

Demnach flüchtete der Täter zu Fuß Richtung Kuhlenwall und dann auf die Gutenbergstraße. Wie die Frau sagte, habe der Mann zum Tatzeitpunkt eine weiße Jacke und eine schwarze Hose getragen. Die Polizei bittet Zeugen des Vorfalls, sich telefonisch unter 0203 2800 beim Kriminalkommissariat 13 zu melden.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Duisburg