Mann reißt Autotür in Duisburg auf und stiehlt Handtasche

Duisburg. Per Funkschlüssel öffnet ein Duisburger sein Auto, als ein Dieb plötzlich die Tür aufreißt. Zeugen versuchten, den Täter mit Beute aufzuhalten.

Per Funkschlüssel hat ein Duisburger seinen geparkten Mercedes geöffnet, als am Sonntag ein Dieb die Gunst der Stunde blitzschnell nutze, um eine Handtasche zu stehlen. Mit der Beute rannte er gegen 15.30 Uhr von der Landgerichtsstraße in Richtung Pulverweg in der Altstadt – direkt in die Arme von zwei Zeugen.

Die 27 und 43 Jahre alten Männer versuchten, den Unbekannten aufzuhalten. Vergeblich: Der Unbekannte schlug dem älteren Zeugen mit der Faust ins Gesicht, riss sich los und flüchtete. Die Tasche hatte er dabei fallen gelassen.

Handtaschenraub in Duisburg: Polizei sucht Zeugen

Die alarmierten Polizisten nahmen sie zur Spurensicherung mit zur Wache. Die Kripo sucht Zeugen, die den schlanken Dieb gesehen haben. Er ist etwa 25 bis 30 Jahre alt, 1,85 Meter groß und hat dunkelblonde, kurze Haare. Bekleidet war der Täter mit einer dunkelblauen Winterjacke, schwarzer Jogginghose, schwarz-weißen Turnschuhen sowie einem hellen Schal.

Hinweise nimmt die Polizei unter 0203 2800 entgegen.

